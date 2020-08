Un delivery de cine andino

Daniel Desaloms* y Marcelo Pont*

Como viene sucediendo desde el año 2014 nuestra provincia de Jujuy albergará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. El único evento cinematográfico del continente que cuenta con las participaciones de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina. Sin embargo, nuestros planes originales se vieron alterados por la impiadosa pandemia que afecta nuestros países desde marzo de este año. Para no vulnerar las disposiciones sanitarias que protegen la salud de nuestros ciudadanos, tuvimos que tomar recaudos que nos permitieran hacer posible esta 6° edición: cambiar el formato de presencial a virtual. Esto implica que el Festival se emitirá vía internet a través de un sistema que se conoce como “streaming”. El usuario deberá ingresar a la página web del Festival, www.cinedelasalturas. com.ar y siguiendo un procedimiento muy sencillo, podrá participar de todas las actividades programadas de manera gratuita.

Es cierto: no tendremos salas colmadas de público. No escucharemos los aplausos al finalizar cada función. Tampoco seremos parte del diálogo enriquecedor entre directores y directoras y los espectadores. No podremos abrazarnos, ni disfrutar de comidas ni paseos. No forjaremos amistades entrañables, ni compartiremos proyectos y sueños con otros colegas. Sin embargo, por esas paradojas asombrosas que muchas veces producen las crisis, esta edición nos ofrece una oportunidad inédita: llegar a miles de hogares de la región andina. La mayoría, por primera vez, tomará contacto con una cinematografía desconocida que les acercará historias afines, con lugares, personajes y conflictos reconocibles. Al mismo tiempo, será una ocasión para descubrir la diversidad de miradas, estéticas y búsquedas narrativas, de cineastas que expresan el mejor cine independiente andino. Lo que sí teníamos muy claro, es que aún en una modalidad distinta, a través de herramientas tecnológicas novedosas, el Festival debería conservar su matriz original sin alterar su estilo.

Desde el 11 al 20 de septiembre próximos, el Festival desplegará múltiples actividades que comprenden exhibiciones diarias de los films en competencia, entrevistas, mesas redondas y talleres. Habrá tres “encuentros de cine”, uno dedicado a una figura relevante del cine latinoamericano, otro con la presencia de cuatro profesionales de la dirección y la producción de la región y un panel conducido y protagonizado por las mujeres en sus distintos roles en la industria.

Son 24 los films seleccionados que buscarán obtener el máximo galardón, 12 por la categoría de ficción y 12 por documental. El premio asignado para cada uno es de $ 200 mil. Debemos destacar la tercera competencia, la de cortos, con un premio estipulado de $ 90 mil. Desde que fue incluido en la Competencia Oficial, en el 2017, sirvió como un estímulo extraordinario para los realizadores y realizadoras del NOA.

El jurado, con presencia de destacados profesionales de los países andinos, junto a las asociaciones que nuclean a los profesionales del cine en la Argentina,

otorgarán diversos premios a cada uno de los rubros. Mejor film, dirección, fotografía, guión, mejores protagónicos femeninos y masculinos, mención especial del jurado y algo muy importante para destacar: premio del público. Al finalizar cada visionado de una película, el espectador podrá emitir su voto.

A partir del 11 de septiembre, las pantallas serán los televisores de cada hogar y las butacas, sus sillones preferidos. Prepárense para disfrutar de un festival internacional de cine a domicilio. Una gentileza de Cine de las Alturas.

*Directores Artísticos del Festival.