Vuelve Marc Anthony a Argentina: Cuándo salen a la venta las entradas y cómo conseguirlas

Marc Anthony, una de las figuras más importantes de la salsa, regresará a Argentina después de más de 2 años desde su último concierto en el país. El cantante se presentará el 28 de octubre de este año en el Movistar Arena en el marco de su nueva gira internacional.

Esta será la novena visita del artista estadounidense al país, lo que demuestra que tiene un vínculo muy fuerte con sus fanáticos locales. Marc Anthony es una de las figuras más importantes de la música latina, ya que cuenta con una gran cantidad de discos de oro y de platino, al mismo tiempo que 108 canciones de su discografía alcanzaron el primer puesto en las listas de Billboard.

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Carrera de Marc Anthony, el rey de la salsa

Marco Antonio Muñiz nació en Nueva York pero es de padres puertorriqueños. Su carrera en la música comenzó en la adolescencia, cuando participaba en los coros para los discos de la banda Lattin Rascals. En 1991, el cantante encabezó los rankings de música por primera vez con el single "Ryde On The Rythm".

Esta será la novena visita del artista estadounidense al país, lo que demuestra que tiene un vínculo muy fuerte con sus fanáticos locales.

Su rumbo musical cambió cuando escuchó por la radio a Juan Gabriel cantar el éxito “Hasta Que Te Conocí”, canción a la que decidió regrabar en versión salsa. Tiempo después, estrenó “Otra Nota”, que se convertiría en uno de los álbumes más importantes del género salsa. Con los años, se convirtió en una leyenda de la música latina.

Durante los últimos años, Muñiz acumuló una gran cantidad de éxitos. Varias de sus canciones se convirtieron en clásicos de la música latina y urbana, como “La Gozadera”, Vivir Mi Vida”, “Convénceme”, entre otras. Por otro lado, el artista también fundó Magnus, una de las discográficas más importantes de la industria.

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Marc Anthony en Argentina: Cuándo comienza la venta de entradas

La preventa exclusiva para el concierto se realizará el próximo lunes 3 de agosto a las 16:00 con tarjetas del Banco Nación VISA, con las que los fanáticos podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés. Por otro lado, la venta general abrirá al día siguiente, martes 4, a la misma hora a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Para obtener las entradas para el concierto, en primer lugar, se deberá iniciar sesión o registrar un usuario en el portal del predio. Una vez que se encuentra el concierto a asistir, se deberá seleccionar la fecha y la ubicación de los asientos. Finalmente, con el lugar ya asignado, se deberá abonar el ticket y validar el pago.

JSM