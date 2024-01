Donald Trump testificó por 3 minutos en el juicio por “difamación” a Jean Carroll

En el juicio por “difamación” hacia la periodista y autora Jean Carroll, el ex presidente de los Estados Unidos sólo testificó por tres minutos ante el Tribunal Federal de Nueva York en el marco del caso por una presunta agresión sexual que tuvo lugar en 1996, en el que estuvo asesorado por su abogada, Alina Habba.

El principal candidato republicano no miro a los miembros del jurado durante su corta intervención en el banquillo de los acusados, tras la grave acusación de la columnista estadounidense en 2022.

El juez le solicitó a la letrada de Trump que hicieran pocas y cortas preguntas, que se pudieran responder con un sí o no. Debido a ello, Alina Habba continuó con la pregunta de si él había negado los señalamientos porque Carroll había hecho una acusación y el titular la Casa Blanca respondió: "Sí, lo hice" y agregó que "ella dijo algo que yo consideré una acusación falsa, totalmente falsa".

Donald Trump en el Tribunal Federal de Nueva York

La última pregunta de Habba a Trump fue: "¿Alguna vez ordenó a alguien que lastimara a la Sra. Carroll en sus declaraciones?". Ante lo que contestó: "No, sólo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia".

Antes de que Trump tomara la palabra, el juez Lewis Kaplan ordenó una serie de restricciones frente a lo que Trump podía decir. Entre ellas, el expresidente no tenía permitido testificar que no agredió a Carroll ni que ella mintió sobre la acusación de violación, puesa esas preguntas no están ante el jurado

Debido a las conclusiones del jurado anterior, Kaplan dijo que Trump no podría ofrecer ningún testimonio que “refutara o intentara socavar” las acusaciones de abuso sexual. La ley no da “segundas oportunidades a los litigantes decepcionados”, señaló el juez.

Se trató de un momento destacado para Trump, el favorito en la contienda por la candidatura presidencial republicana de 2024 y quien enfrenta múltiples juicios penales este año, así como un litigio civil en curso que amenaza su imperio empresarial.



El juicio a Donald Trump

Carroll observó todo desde la mesa de la parte demandante. La columnista afirmó que Trump la agredió en 1996 y posteriormente la difamó al llamarla mentirosa después de que ella relató su historia en una autobiografía publicada en 2019.

Cerca de una docena de mujeres acusaron a Trump de agresión sexual antes de las elecciones de 2016 en las que llegó a la presidencia de Estados Unidos. El republicano, que aspira volver a la Casa Blanca en los comicios de 2024, siempre negó las acusaciones y, hasta ahora, nunca había sido condenado por la justicia.

El historial de la causa por abuso sexual de Jean Carroll hacia Donald Trump

Carroll acusó a Trump de violarla en una tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y de luego difamarla cuando él negó sus acusaciones. En mayo de 2023, tras un juicio de dos semanas, un jurado declaró que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó cuando dijo en 2022 que no la había violado, que no la conocía y que no era su "tipo".

