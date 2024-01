Estados Unidos: falsa alarma de incendio generó temor en la Casa Blanca

Una falsa alarma de incendio generó temor en la Casa Blanca, luego de de que en la primeras horas del 15 de enero alrededor de las siete de la mañana hora local, se reportó el aviso que aseguraba que la residencia del presidente Estados Unidos “estaba en llamas y una persona estaba atrapada adentro”

Tras un llamado al 911, un operativo integrado por camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia rodearon el complejo de gobierno el último lunes por la mañana.

En cuestión de minutos, los Servicios Médicos del Distrito de Columbia en un trabajo en conjunto con el Servicio Secreto determinaron que “se trataba de un reporte falso y cancelaron las acciones de respuesta”.

Las autoridades se contactaron al número telefónico desde el cual se hizo llamada al 911 y el usuario de la línea indicó que él "no la realizó" y alegó que "probablemente fue embaucado".

Tiroteo en el metro de Nueva York: "dondequiera que vaya sucede algo terrible"

Casa Blanca, Washington DC

El portavoz del Departamento de Bomberos de Columbia,ciudad de Carolina del Sur, Noah Gray, le detalló al medio The New York Post que el aviso llegó a las 7:03 am.

El nombre del empleado de la Residencia oficial que recibió el contacto telefónico, no fue dado a conocer, y concedió su testimonio sobre la presunta amenaza a la agencia de noticias norteamericana Associated Press bajo condición de anonimato.

Feriados en Estados Unidos 2024: el listado completo de los días festivos nacionales

Casa Blanca

“Biden regresó a la Casa Blanca el lunes por la tarde después de haber pasado parte del fin de semana en el retiro presidencial de Maryland y participar en un acto militar en Filadelfia para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr”, según informaron desde la Casa Blanca a través de un comunicado.