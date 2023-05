El “Kun” Agüero deja Twitch

La llegada del Kun a Twitch potenció muchísimo a varias figuras del ámbito, e incluso benefició a la propia plataforma. El carisma del argentino fue suficiente para generar rápidamente una comunidad que lo respaldó desde el primer momento, y lo acercó a uno de los dueños de la pelota: Ibai Llanos.

Si bien varios exponentes del fútbol eran habituales en Twitch durante el encierro por Covid 19, como Neymar o Courtois, cuando la actividad deportiva volvió a la normalidad, estos últimos perdieron continuidad en el streaming. Sin embargo, Agüero se mantuvo, a tal punto de ser una de las caras de la Kings League, el proyecto que llenó el Camp Nou y llegó a la TV abierta en España.

UNA BAJA IMPORTANTE

La ida de Sergio Agüero le supondrá a Twitch perder no sólo buenos números en los streams (un promedio de 40.000 personas en vivo), sino que también con el Kun se va un rostro que no era netamente del mundo del streaming, y que servía de nexo entre el mundillo de Twitch y un público originalmente ajeno al contenido digital.

Fuente: YouTube HT News

“Voy a dejar de hacer Twitch”, anunció el ex Manchester City y Selección Argentina en su canal. Ante tal declaración, nació la típica (y preferida) pregunta del chat: ¿es Kick el nuevo destino? Finalmente el Kun aclaró que su salida va de la mano con una “marca muy importante” y no necesariamente de una plataforma.

Aunque no hay nada aclarado todavía, y tampoco un anuncio oficial, Agüero dio a entender que el nuevo contenido que hará no estará tan ligado al streaming, pero calmó las aguas y sentenció: “Voy a seguir haciendo Twitch, pero no tengo contrato”. En pocas palabras, el Kun no tiene la obligación contractual de hacer stream para Amazon.

ALERTA GERARD PIQUÉ

A pesar de haber aclarado que su salida de Twitch no es definitiva y que será más por cuestiones de tiempo, Agüero soltó al pasar una frase que se vio opacada por la fuerza del título, pero que a varios les podría interesar: “Capaz dejo lo de la Kings League”.

