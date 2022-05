Momo Benavides alabó a Maravilla Martínez tras hablar bien de Maradona

El ex campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez, quien será protagonista en cine de la película Búfalo, basada en la historia de Alejandro Búfalo Ortiz, estuvo presente en el programa PH, donde contó detalles de su humilde crianza en Sarandí cuando de chico tuvo que dejar el colegio secundario y salir a trabajar con su padre para conseguir la comida del día. En ese recordatorio, el también humorista teatral de stand-up y actor recordó a su ídolo Diego Armando Maradona comparándolo con su vida personal y las alegrías que este le dio a él y a su familia.

"Los primeros cinco años en Quilmes, nací en Sarandí, los siguientes años fueron en barrio Malvinas, Florencio Varela. Mi viejo era albañil, hacía carpintería, de todo. A partir de los 13 años trabajaba y estudiaba, a los 14 dejé la secundaria. Era el mejor alumno. Mi hermano había pasado al servicio militar y mi papá necesitaba alguien para trabajar con él. Tuve un aprendizaje maravilloso, me forjó. Yo empecé a boxear a los 20, es relativamente tarde para un boxeador. Me fue bastante bien siempre, tenía 26 combates y había perdido uno", recordó el boxeador.

“Diego por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Mi vieja y sé que muchas madres le deben mucho, por más que por ahí algunas personas puedan mezclar la vida de Maradona personal con la del deportista. Como deportista Maradona le dio mucho a muchas mamás. En casa no había comida, pero lo teníamos a Diego y eso no se olvida. Yo no me olvido. Por eso le doy las gracias”, dijo Maravilla Martínez, totalmente emocionado, al periodista Andy Kusnetzoff y luego le dio un abrazo para que lo contenga en ese llanto de emoción al nombrarlo.

Mirá lo que dijo Maravilla Martínez sobre Diego Armando Maradona:

Por otra parte, Maravilla sigue vinculado a su deporte favorito y entrenó en España al streamer Gerónimo Momo Benavides, quien disputará una pelea en el evento de boxeo “La Velada del Año 2” que va a realizar el influencer Ibai Llanos. La pelea contra el youtuber español Víctor Viruzz Melida será el sábado 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona, a partir de las 13 (hora de Argentina), y se va poder ver en el canal de Twitch de Ibai. “Como no va a ser mi ídolo este tipo. Gracias Maravilla”, escribió Momo en Twitter tras las declaraciones sobre Diego Maradona.

