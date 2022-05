Participación histórica de 9z, el equipo argentino de CS:GO

La serie entre 9z y Liquid comenzó en el nuevo mapa de Ancient, elegido por los holandeses, y el team argentino rápidamente sacó cuatro puntos de ventaja (5-1). Luego el roster que reside en Estados Unidos se despertó e igualó el encuentro. Al CEO de 9z, Francisco Frankkaster Postiglione, se lo notó muy pendiente y nervioso en la transmisión en Twitch de su equipo que perdió el primer mapa por 16-11. El equipo argentino debía ganar los siguientes dos mapas para continuar con vida en el Major de Amberes, Bélgica, uno de los torneos más importantes de Counter Strike: Global Offensive

Mirá una de las jugadas destacadas del partido:

La serie continuó en Overpass, uno de los mapas preferidos por la Violeta. Sin embargo, no pudo hacer pie y cayó por 16-11, lo que desembocó en la eliminación del equipo. "Vamos a jugar 10 Major más", dijo Frankkaster quien sabe que estos resultados no opacan una participación histórica para el país y la región. Su transmisión en Twitch contó con más de 22 mil viewers, que alentaron minuto a minuto al único representante de Latinoamérica (sin contar a Brasil ya que compite en otra liga). Además, llegó al millón de seguidores en la plataforma morada.

Una vez finalizado el encuentro que dejó eliminado a su equipo de la competencia más importante de la disciplina, el CEO de la organización se mostró agradecido por todo el apoyo recibido, no solo por parte de su gente sino también por el resto de los equipos latinoamericanos, y escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Vamos a clasificar a otro Major. No voy a parar de trabajar hasta poder lograrlo. No voy a ver a la gente que bardea, me quedo con la cantidad impresionante de personas que nos apoyan en las buenas y en las malas. Vamos 9z la puta madre”, concluyó.

