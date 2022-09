Sky Mavis otorgó 2,4 millones de dólares en subvenciones para deportes electrónicos

Según un comunicado oficial, la subvención del desarrollador Sky Mavis de Axie Infinity, se distribuirá entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023. La misma se pagará con la moneda AXS, que es la que se utiliza en el juego NFT. El programa de subvenciones se dividirá en categorías según el tamaño y el estilo del evento: torneos principales, menores y locales, invitaciones y ligas on line. A su vez cada categoría se define por el pozo acumulado de premios, desde 200 mil dólares hasta un millón. La organización blockchain Method MetaGuild es la primera beneficiaria de la subvención y organizará competiciones on line y LAN con un premio de 160 mil dólares. Hasta el momento, no se especificó que parte del pozo total se encuentra financiada.

Sky Mavis afirma que Axie Infinity habilitó 94 torneos a través de sus tres programas de subvenciones. En julio del año pasado, la empresa anunció el desarrollo de un servidor dedicado para esports y la subvención de 5 mil AXS, lo que equivale a 145 mil cuatrocientos cincuenta dólares, para apoyar a los campeonatos de la comunidad. Por otra parte, en agosto de este año, el operador de torneos Exeedme, también lanzó un programa de 50 mil dólares para apoyar competiciones de organizadores de torneos independientes. Una iniciativa que también busca promover la plataforma en toda la comunidad de deportes electrónicos.

“El lanzamiento de Axie Infinity: Origins es un hito clave en la hoja de ruta de Axie que nos permitirá desbloquear el siguiente nivel de Axie Esports. Ha sido enriquecedor ver a más de nuestros jugadores participar en Axie Esports y a más jugadores tradicionales ingresar al ecosistema de Axie a medida que continuamos subiendo la apuesta”, manifestó Andrew Zyori Campbell, líder del programa de deportes electrónicos y creadores de contenido en Sky Mavis.

