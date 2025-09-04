Abogada Yasmin Ailen Ruiz González

Dra. Ruiz González, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Desde los inicios sabía que no quería ser la abogada distante, que habla difícil ni la que empuja a los clientes a litigios innecesarios. Siempre me gustó mostrarme cercana, explicar claro y ser fiel a lo que cada cliente realmente necesita para resolver. Escuché muchas veces la frase “el cliente soy yo”, dicha por abogados. Y siempre pensé que es al revés: mi tarea es ser instrumento y traductora de lo que la persona quiere expresar en un tribunal, y poner todas las alternativas sobre la mesa para que el cliente tenga el poder de decisión. Desde el principio eso es lo que me motiva a explicar, informar, y anticipar distintos escenarios, para que sean quienes me consultan los que tengan el poder de decidir.

¿Cuáles son los servicios que brindas como abogada?

Trabajo en procesos que marcan etapas importantes de la vida. Acompaño en jubilaciones y organización patrimonial, para que las personas puedan proyectar su futuro sin depender de los vaivenes del sistema; en divorcios y organización familiar, donde busco que el conflicto no sea una guerra sino un camino hacia la tranquilidad y la seguridad económica personal y emocional; y en limitaciones de la capacidad, ayudando a familias que se preguntan qué pasará con un ser querido con discapacidad cuando ellos no estén, buscando soluciones que potencien sus capacidades y garanticen protección tanto en lo patrimonial como en salud y bienestar emocional.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi meta es que cada vez más personas puedan atravesar sus procesos legales con claridad, conociendo las opciones disponibles para su caso y con la menor angustia posible. Quiero que sientan que cuentan con un acompañamiento humano y técnico a la vez. Además, a través de mis redes sociales, busco informar de manera cercana para que las personas conozcan sus derechos y puedan ser protagonistas de sus decisiones.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Muchas veces me agradecen por cómo les explico o porque les mostré un camino que no habían visto antes. Creo que allí está la diferencia: busco alternativas para una misma situación, escucho, traduzco lo jurídico en un lenguaje simple y acompaño las decisiones que toman los clientes, asegurándome de que estén informados.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Al principio me incomodaba no tener abogados en mi familia ni un modelo a seguir, pensaba que era una desventaja. Con el tiempo entendí que me permitió construir un modo de ejercer auténtico y fiel a mis valores. Fui mamá antes de recibirme y aprendí a confiar en mí, a armar mi propio camino y a elegir la profesión cada día con convicción.

Datos de contacto:

WhatsApp: 3517605615

Instagram: @universolegalok

Mail: [email protected]

Abogada M.P 1 40660 | M.F T 508 F434