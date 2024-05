Andrea Fernández Coaching

Andrea, ¿cómo fueron tus inicios siendo coach?

Surgió como consecuencia de mi búsqueda constante de sentido. Como Abogada y emprendiendo en diferentes áreas no lo encontré. Conecté con el coaching para sumar herramientas para mi desarrollo y bienestar y me encontré con mi vocación.

El autonocimiento, gestión emocional, diseño de objetivos, creencias limitantes, comunicación efectiva me llevaron en tiempo récord a obtener resultados que no venía logrando y surgió el impulso de querer compartirlo para ayudar a solucionar problemas, contribuir a potenciar a los demás. Todo fluyó naturalmente. Me convocaron de Axon Training para ser staff en la formación de nuevos coaches. Llegaron los primeros clientes, una invitación a @hablemosxhablarmdp @vorterixmdp donde continué como panelista llevando todas las semanas temas de coaching.

Mi marca personal fue construyéndose y definiéndose como parte de un proceso.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Ofrezco procesos de Coaching y asesorías enfocados en el diseño de objetivos, la construcción una imagen personal/profesional y un plan de acción estratégico para alcanzar las metas del cliente.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Estoy trabajando en el diseño de mi próximo workshop donde compartiré de manera on line y grupal, las principales herramientas de mi método estratégico integral. Esta es una propuesta que hace accesible la posibilidad de dar un primer paso en el diseño de vida y acciones concretas hacia resultados.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

El enfoque integral de mi propuesta en la cual resignifico la importancia de la imagen personal/profesional.

La imagen abarca todos los aspectos del ser humano (lenguaje verbal y corporal, vestuario, emocionalidad) y es clave para la construcción de una autoestima sólida y autoconfianza.

Es nuestra presentación al mundo y su construcción estratégica nos llevará a caminar por la alfombra roja de la vida..

Si esta pata está floja, todas nuestras acciones estarán atadas con cabos.

Integrar este aspecto al trabajar con mis clientes hace la diferencia, ya que como sabiamente dice Mirtha Legrand “Como te ven te tratan..."

Lograr resultados es una cuestión de actitud (víctimas o protagonistas de nuestra vida) y de compromiso para responder con habilidad ante las circunstancias y desafíos que se presenten en al camino hacia la meta.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 223 4 389486

Instagram: @andreafernandezvida