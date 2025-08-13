Antártida Sport presenta su nuevo drop: moda que acompaña tu ritmo, todo el día

Agosto llega con un nuevo drop de Antártida Sport, una propuesta que reafirma su identidad como marca pensada para mujeres reales, activas y con estilo. El lanzamiento incluye tops, calzas y, como novedad, un modelo de vestido inspirado en el universo del tenis y el pádel, con un enfoque cómodo y funcional dentro y fuera de la cancha.

La versatilidad es el corazón de este drop. Con siluetas suaves y adaptables, las prendas están pensadas para transitar sin esfuerzo desde el entrenamiento matutino hasta el relax en casa, el día de trabajo, una salida espontánea con amigas o una escapada de fin de semana. La campaña de lanzamiento captura esta esencia a través de contenidos que muestran distintas situaciones cotidianas con looks reales, frescos y en constante movimiento, demostrando que la indumentaria de Antártida Sport es una extensión natural del día a día.

La paleta de colores de esta colección es tan diversa como funcional. Incluye tonos neutros clásicos como negro, blanco y chocolate; colores de temporada como moca y habano; y opciones más audaces como lila, mostaza y aero. Esta cuidada selección está en sintonía con las tendencias actuales del activewear, aportando una frescura distintiva sin perder elegancia.

La colección abarca una amplia gama de artículos esenciales para el guardarropa, incluyendo tops y calzas. Como novedad destacada, Antártida Sport introduce un modelo de vestido ideal para pádel y tenis. Estos diseños innovadores no solo son cómodos y modernos para la cancha, sino que también se presentan como una opción perfecta para usar fuera de ella, fusionando el rendimiento deportivo con el estilo urbano.

Con este lanzamiento, Antártida Sport ofrece una invitación a vivir cada día con autenticidad y confort, redefiniendo el activewear como una extensión natural del estilo de vida de la mujer contemporánea.

Acerca de Antártida Sport

Antártida Sport es una marca líder de indumentaria deportiva y fitness en Argentina. La marca reafirma constantemente su identidad al ofrecer prendas que acompañan sin incomodar ni exigir, priorizando el bienestar y la comodidad en cada diseño.