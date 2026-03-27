Aprende inglés comunicativo, el inglés que te abre el mundo…

Instituto London tiene más de treinta años de trayectoria enseñando inglés. ¿Cómo describirías la esencia del instituto y su propuesta educativa?

Instituto London nació con una idea muy clara: que aprender inglés no sea simplemente estudiar un idioma, sino incorporarlo como una herramienta real de comunicación. Desde hace más de tres décadas trabajamos con niños, adolescentes y adultos, acompañándolos en un proceso que va mucho más allá de memorizar reglas gramaticales.

Nuestro objetivo es que los alumnos puedan pensar, hablar y desenvolverse en inglés con naturalidad, algo que hoy es fundamental en un mundo cada vez más globalizado.

A lo largo de los años fuimos perfeccionando un método que prioriza la práctica real del idioma, generando situaciones de comunicación auténticas para que el inglés se vuelva parte de la vida cotidiana del alumno.

Uno de los aspectos más destacados de London es su enfoque comunicativo. ¿En qué consiste exactamente este método?

Nuestro método se basa en el enfoque comunicativo, lo que significa que el alumno aprende el idioma utilizándolo desde el primer día.

En nuestras clases, aproximadamente el ochenta por ciento del tiempo está dedicado a la práctica oral. Trabajamos con diálogos, juegos de rol, debates, actividades grupales y situaciones que simulan contextos reales de comunicación.

Esto permite que los alumnos desarrollen confianza al hablar y que el idioma se convierta en una herramienta natural, no en algo que solo existe dentro de un libro.

La gramática, por supuesto, se trabaja, pero siempre al servicio de la comunicación porque creemos firmemente que un idioma se aprende hablándolo.

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London también es centro preparador de exámenes internacionales. ¿Qué resultados han obtenido en ese aspecto?

Somos centro preparador para exámenes internacionales de Cambridge y AACI, y es un área de la que estamos muy orgullosos. A lo largo de los años hemos logrado una tasa de aprobación del 99% en nuestros alumnos que se presentan a los exámenes de Cambridge.

Esto se debe a que nuestro programa está diseñado para desarrollar con los más altos estándares en todas las habilidades del idioma.

Los alumnos no solo se preparan para aprobar un examen, sino que adquieren un dominio real del idioma.

Hoy el inglés parece más importante que nunca. ¿Por qué considerás que aprenderlo es clave en la actualidad?

Hoy el inglés es prácticamente una herramienta universal. Es el idioma de la comunicación internacional, de los negocios, de la tecnología, de los viajes y del acceso al conocimiento.

Dominar inglés amplía enormemente las oportunidades: permite acceder a mejores trabajos, estudiar en el exterior, viajar con mayor independencia y conectarse con personas de todo el mundo.

Pero además hay algo muy importante: cuando una persona descubre que puede comunicarse en otro idioma, su mundo literalmente se expande.

Finalmente, ¿qué diferencia a Instituto London de otras propuestas de enseñanza?

La diferencia principal está en nuestra forma de enseñar, nuestro método nos destaca notoriamente logrando alumnos que se comunican con mucha fluidez y naturalidad obviamente, esto sumado a la trayectoria y experiencia haciendo que nuestros cursos sean un propuesta seria y consolidada en el tiempo elegida por mas de mil alumnos al año. Nuestro compromiso con cada alumno trabajamos con grupos reducidos, acompañando de cerca el progreso de cada estudiante y generando un ambiente cálido y motivador.

Nuestro enfoque busca acercar al alumno al inglés real, al que se usa en la vida cotidiana, en los viajes, en el trabajo, y en la vida internacional. Porque nuestro objetivo final no es solo que un alumno apruebe un curso.

Nuestro objetivo es que el inglés pase a formar parte de su vida.

INSTITUTO LONDON

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