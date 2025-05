Asesorar y acompañar con profesionalismo y responsabilidad

¿Cómo comenzó con su actividad?

Comencé estudiando Martillera, asistí a un curso que se dictaba en forma anual en el colegio de martilleros de mi ciudad, al final del mismo se rendían dos exámenes, oral y escrito, ante el Tribunal de Justicia. Recuerdo que al principio del curso no sabía muy bien de qué se trataba esta profesión, la mayoría de los martilleros se dedicaban a realizar remates de hacienda, oficiales y unos pocos al negocio inmobiliario. Me llamó la atención y quise aprender, me gustó mucho la parte jurídica, creo que eso fue lo que más enganchó. Me matriculé y empecé a ejercer en subastas judiciales. Al poco tiempo salió la ley por la cual se creó la carrera universitaria y no dudé en inscribirme en la UNL para estar mejor preparada. Esta vez me recibí de Martillera y Corredora. Al finalizar la carrera en la UNL, me dediqué a la parte inmobiliaria, dejando ya los remates oficiales, los cuales por ese entonces estaban suspendidos por el gobierno de turno. Desde entonces me dediqué en forma privada a la profesión, si bien a lo largo de los años ha habido épocas de mayor o menor actividad profesional, en las cuales también he incursionado en diferentes aspectos del negocio inmobiliario.

¿Qué servicios brinda?

Mi servicio hacia el cliente es el asesoramiento genuinamente profesional para lo cual necesito que el cliente confíe y esté dispuesto a que lo pueda ayudar. Formar un equipo de trabajo con el cliente es la clave para crear buenos negocios. Necesito saber cuáles son sus necesidades y expectativas, hacerle preguntas y que también el cliente me haga todas las preguntas que necesite. Si decidimos continuar, ya sea que esto derive en la tasación de inmueble para vender, emprender la búsqueda de una vivienda para comprar o invertir, o solamente asesorar, es muy importante que formemos un equipo colaborativo entre ambos y de esta manera conseguir los mejores resultados. Somos el nexo entre compradores y vendedores.

¿Cuál es su diferencial?

Creo que mi diferencial es mi conocimiento y experiencia a la hora de trabajar con un cliente. Tengo claro que mi trabajo no es vender, es asesorar; ya sea para la compra, para la no compra, para la venta o para la no venta; analizar la documentación, el precio y la forma de pago, la ubicación, las condiciones, la economía, el dólar… son muchos datos que analizamos diariamente. La lectura y el conocimiento del mercado son un valor que cada profesional posee. Ayudar y asesorar con honestidad y profesionalismo en la toma de decisiones es lo que me caracteriza.

¿Qué proyectos tiene en el corto plazo?

Mi proyecto es a mediano plazo y no el cortoplacismo, me parece que es una manera de ver la profesión con un enfoque más profesional. Considero que siempre hay mucho que aprender, actualizarse, mejorar, estar a la altura de las necesidades de las personas, ponerse en el lugar del otro, para eso trato de pensar como profesional y como el cliente, de tener siempre en cuenta que, aunque para nosotros resulta fácil comprar y vender propiedades, para muchas personas una operación inmobiliaria podría ser la única de su vida, e incluso hay personas que no tienen la oportunidad de ser propietarios. Que mi aporte sea equitativamente humano, comercial y profesional a las personas y al a sociedad es mi objetivo.

Datos de contacto:

Email: [email protected]