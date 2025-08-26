“Boom” de las importaciones

Como todos sabemos la apertura indiscriminada a las importaciones trajo consigo un auge por el cual muchos están incursionando en este mundo y la pregunta es ¿Cuál es el costo de importar? ¿Qué impuestos podemos recuperar y de que manera?

El costo de importar es el costo de la compra de mercaderías, que se le suman el seguro y el flete de traslado y además, los derechos de importación (que varían entre el 0% y el 35% según el código del producto) y las tasas.

Todo esto es lo que no podemos recuperar, pero sirve como base imponible por el cual se calcula el IVA, el IVA adicional, ganancias e ingresos brutos, que es lo que si podemos recuperar y representa en bienes de capital y de tecnología un 29.5% (aquellos que tienen alícuota de IVA reducida), pero para el resto de los bienes un 50% del total del costo de la operación (21% de IVA,20% de IVA adicional,6% de ganancias,3% de ingresos brutos).

¿De que manera lo podemos recuperar? Cuando vendemos en el mercado interno lo tomamos como un crédito fiscal o pago a cuenta o si somos una PYME con certificado vigente y acumulamos mucho saldo a favor de IVA también podemos pedir el certificado de exclusión de ese impuesto y ahorrarnos de pagar el IVA adicional.

En el momento que nuestro despachante nos pasa la posición arancelaria, es cuando ya sabemos cual va a ser el monto impositivo a recuperar y ya podemos definir una mejor visión de costos.

Como estudio contable no creemos que la manera de hacer crecer la economía sea abriendo indiscriminadamente las importaciones, pero tampoco creemos que se pueda competir de igual a igual con la alta carga impositiva que tenemos en este país porque de la misma manera que asesoramos a los importadores también tenemos muchos clientes fabricantes o comerciantes de la industria nacional y consideramos que el valor agregado de la producción local es lo que le da futuro a un país, de todas formas ante esta realidad alentamos a los emprendedores argentinos a reinventarse y tratar de aprender lo bueno de la industria de afuera para poder traer esos modelos de producción acá y poder competir.

