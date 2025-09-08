Bruxismo y Biodecodificación Dental: ¿qué nos quiere decir el cuerpo?

Tres historias que lo muestran

Pablo usaba placa cada noche, sufría sarro y hasta tuvo una infección en la misma muela. En su sesión descubrió que su boca reflejaba el desgaste de un matrimonio de 20 años. Cuando decidió separarse, dejó de bruxar y nunca más necesitó la placa.

Cristina recorría especialistas por un dolor crónico en la mandíbula. Nada funcionaba. En la sesión pudo darle voz a un trauma adolescente que había silenciado durante años. Al hacerlo consciente, el dolor desapareció.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Facundo se fracturó una muela y terminó en un tratamiento de conducto. No tenía dolor, y entendió por qué: su cuerpo “anestesiaba” algo más profundo, la falta de amor en su pareja. Decidió seguir en la relación, pero abrió espacios nuevos en su vida que le devolvieron energía.

El mensaje detrás de los dientes

Cada persona vive el bruxismo de manera distinta. Algunos desgastan piezas, otros se fracturan, otros sienten dolor de cabeza o mandíbula. Lo que todos tienen en común es que el cuerpo está comunicando emociones difíciles de procesar: miedos, duelos, presiones o silencios.

Por eso, lo que parece solo un problema dental también puede ser un llamado del cuerpo. La Biodecodificación Dental no reemplaza a la odontología tradicional, la complementa con una mirada emocional que ayuda a entender y aliviar.

Mirando hacia adelante

Hoy acompaño a personas de todo el mundo en consultas online y también en talleres accesibles para quienes quieren conocer de qué se trata esta herramienta. Mi propósito es que cada vez más personas aprendan a escuchar lo que su boca les dice. Porque detrás de un diente roto, de una placa que no alcanza o de un dolor inexplicable, siempre hay una historia esperando ser escuchada.

Datos de contacto:

www.veronicajuncos.com

[email protected]

+54 92901496353

Instagram: @veronicajuncos_

Facebook: Vero Juncos BioDental