¿Capacitar o transformar?

Vivimos en una época en la que todo parece acelerarse: la información, la productividad, los vínculos… y también el aprendizaje. En ese vértigo, las capacitaciones corren el riesgo de volverse automáticas, superficiales y fácilmente olvidables. Se cumple con una agenda, se presenta un contenido, se entrega un manual ¿y luego? Poco se recuerda y la sensación es la de que no existe un cambio real o duradero en el individuo.

En este escenario, muchas veces confundimos capacitación con transformación; pero no es lo mismo saber que hacer, ni tener más herramientas que animarse a usarlas.

La verdadera diferencia no la marca la cantidad de teoría que se comparte, sino la experiencia que se vive.

Y cuando hablo de experiencia, no me refiero solamente al momento puntual en que se desarrolla la capacitación, sino que esta experiencia comienza desde antes: en cómo se invita a los participantes, cómo se presentan las propuestas, cómo se ambienta un espacio, cómo se recibe al otro. Continúa en el tono emocional, en la escucha, en la dinámica, en el amor que se le pone a cada detalle. Porque cuando el aprendizaje toca la emoción, deja huella.

A lo largo de mis años acompañando a líderes, equipos y formadores, confirmé lo que la neurociencia hoy respalda con claridad: aprendemos con todo el cuerpo, no solo con la mente. Aprendemos cuando algo nos moviliza, cuando nos reímos, cuando nos conectamos con el otro, cuando un silencio nos conmueve o una dinámica nos incomoda lo suficiente como para mirar distinto.

Por eso no diseño capacitaciones tradicionales. Diseño experiencias transformadoras.

Cada encuentro que creo tiene una intención clara: que quien participe no solo se lleve ideas nuevas, sino vivencias significativas que impacten en su manera de pensar, sentir, comunicar o liderar.

Para eso, propongo entrenamientos donde hay juego, sí, pero con propósito. Donde hay introspección, pero también conexión grupal. Propongo dinámicas donde se honra tanto el conocimiento técnico como la sabiduría emocional. Porque el desarrollo profesional no tiene por qué ser frío, distante o meramente racional.

El verdadero aprendizaje se da cuando el cuerpo también dice “aquí pasó algo importante”. No se trata solo de sumar técnicas, sino de abrir espacio al sentir, al cuestionarse, a encontrarse con uno mismo y con otros desde otro lugar.

Porque solo lo que se vive se transforma.

Y vos, ¿qué lugar le das al cuerpo y a la emoción en tu forma de aprender, enseñar o liderar?

