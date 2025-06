Chinalat: La experiencia y calidez en Comercio Exterior

María Cecilia Ceballos, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Comencé a trabajar a los 21 años en una naviera como asistente de documentos, allí elaboraba toda la documentación para entregar a las autoridades portuarias y de aduana referente a lo que contenían los buques que llegaban. Luego trabaje en un forwarder, en un importador, un despachante y una trader. Siempre me enfoque en el comercio exterior.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

En Chinalat brindamos desde capacitaciones, asesoramiento, búsqueda de proveedores, gestión de compra en China, logística y despacho en Argentina. Viajes grupales de negocios a China. Y también coordino importaciones colectivas para Buenos Aires.

¿Qué son las importaciones colectivas?

Se compra entre varias personas y de esta manera conseguimos mejores precios y no solo eso sino que se prorratean los costos de importación entre todos, lo que reduce mucho el costo final del producto en destino.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Actualmente estoy muy bien instalada en Argentina y Uruguay. Me gustaría ingresar al mercado paraguayo y brasilero.

El 19 de agosto estaré en la Expo Industria en Buenos Aires dando una charla sobre el proceso de importación para Argentina. Aprovecho a invitar a todos los que deseen asistir.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En principio soy la persona con más años de experiencia (24 años de experiencia) ofreciendo este servicio integral de importaciones en Instagram.

Además al ser también una marca personal, me muestro tal cual soy y brindo mi servicio con mucha calidez humana, conozco a cada uno de mis clientes, me tomo el tiempo de saber cuáles son sus necesidades y anhelos. A nivel de servicio, creo que al conocer por tantos años la cultura china, incluso su idioma, me ha llevado a conseguir buenos resultados en ese país. Y al ser rioplatense, conozco muy bien las normativas y requisitos para que mis clientes tengan una importación exitosa.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

No haría nada diferente, considero que siendo muy joven fui muy inteligente al entender que la clave era trabajar en todas las áreas posibles del comercio exterior, además de estudiar. A veces pienso que tendría que haberme animado antes a abrir Chinalat, pero entiendo que el tiempo de Dios es perfecto.

