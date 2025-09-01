CINSA: inocuidad y nutrición estratégica

¿Cómo se creó CINSA?

Nuestra consultora nació con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar su gestión de la inocuidad de los alimentos.

Todo comenzó con la pasión y la experiencia acumulada a lo largo de los años de trabajo en el sector, dedicando nuestra carrera a la educación alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Durante nuestro recorrido vimos una necesidad concreta: acompañar a nuestras empresas y clientes en la implementación de prácticas seguras y efectivas en la producción y manipulación de alimentos, adaptada a la realidad de cada institución.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En CINSA ofrecemos asesoramientos personalizados, capacitación, desarrollo, soluciones innovadoras y soporte continuo para empresas, instituciones educativas, hoteles, restaurantes, y cualquier servicio de alimentos que requiera asistencia técnica.

Nuestro enfoque combina la inocuidad y la nutrición generando mejoras sostenibles y medibles.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Nuestro compromiso es con la inocuidad de los alimentos y la salud de las personas, pero vamos más allá del cumplimiento normativo. Transformamos la gestión alimentaria en un activo estratégico, convirtiendo la inocuidad y la nutrición en una ventaja competitiva.

Nos distingue nuestra cercanía con el cliente, la actualización permanente y la capacidad de traducir temas técnicos en acciones simples y efectivas. Creemos en construir una verdadera cultura de la inocuidad basada en educación, comunicación efectiva y escucha activa.

Si comenzaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

Si volviéramos el tiempo atrás, invertiríamos antes en dos cosas clave: tecnología y comunicación.

La experiencia nos enseñó que un buen sistema de gestión digital y una estrategia clara para comunicar resultados a los equipos y clientes aceleran enormemente los procesos y el impacto.

También nos hubiéramos animado antes a expandir nuestros servicios de nutrición e inocuidad de forma integrada, porque vimos que las empresas obtienen mejores resultados cuando ambas áreas se trabajan juntas desde el inicio.

Pero, en definitiva, no cambiaríamos el camino recorrido: cada desafío nos dio la experiencia que hoy nos permite anticiparnos y ofrecer soluciones más completas y efectivas.

¿Cómo se proyectan de cara al futuro?

En el mediano plazo nos visualizamos como referentes regionales en inocuidad y nutrición, llevando nuestro conocimiento a distintos puntos del país. Queremos inspirar cambios reales en la forma de producir y consumir alimentos, y aunque sabemos que habrá desafíos, los vemos como oportunidades para innovar y crecer.

Datos de contacto:

María Oswald: 1156205556

Cecilia González: 1126441915

[email protected]

@cinsaconsultora