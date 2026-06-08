Conoce la verdad sobre “cuándo comienzan las enfermedades”

Un reciente estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine (Stieger, 2025) confirma que los cambios hormonales y el estrés psicosocial en la mujer alteran su salud, aumentando el dolor y las enfermedades inflamatorias a edades cada vez más tempranas.

¿No te parece llamativo que cada vez sean más jóvenes las personas con enfermedades? comenzando con síntomas muchas veces a los 25 años y avanzando silenciosamente o con molestias esporádicas, hasta llegar a generar la lesión o la enfermedad (que vemos en estudios) y por lo que terminan viniendo a la consulta médica 10 años después.

Obligándonos a tratar con una enfermedad, en vez de usar el síntoma para comenzar el tratamiento antes de que se convierta en enfermedad. Por eso hace mucho dejé de lado el tradicional "baja de peso, toma esto y hace ejercicio", para cambiar a “veamos qué es lo que está causando este síntoma y hacia dónde nos está llevando”.

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Porque el verdadero avance científico es hackear tu metabolismo celular y frenar el envejecimiento de los tejidos, modulando la información que le llega a tus células.

¿Cómo lo logro? Lo hago a través de la elección de los alimentos, el movimiento y el manejo de las hormonas. Se trata de usar patrones específicos para enviar señales de reparación a los distintos tejidos. La clave está en bajar la inflamación y las hormonas del estrés, al mismo tiempo que aumentamos la oxigenación, fuerza muscular inteligente y movilidad articular. Donde tu músculo trabaja como un órgano metabólico muy potente, capaz de revertir el envejecimiento celular y hackear tu metabolismo.

Sin dejar de lado la importancia del Nervio vago y las hormonas del estrés. Si tu sistema nervioso está en alerta roja por tensión, ninguna pastilla te va a curar, porque no va por ahí la solución. Esto no es una receta mágica, es un cambio de paradigma en el tratamiento médico en traumatología.

Te invito a dejar de ser un paciente “pasivo” al tratar con tus enfermedades o síntomas. Porque lo importante es sentirse bien y para eso debes ver al médico para ajustar tu estilo de vida para poder mantenerte sano.

Si sentís curiosidad por entender qué le pasa realmente a tu cuerpo y querés explorar este enfoque de Traumatología funcional, buscame.

Dra. Cristina Corino

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