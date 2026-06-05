Gráfico de torta entre Estado, empleados y empleadores: los nuevos recibos de sueldo

Tradicionalmente los recibos de sueldo contenían los datos del empleador, los datos del empleado, los conceptos remunerativos y no remunerativos del sueldo junto con su columna de descuentos (esta última refleja solo los aportes del empleado) y por último el neto de bolsillo que es lo que realmente se cobra. Ahora además de todos esos conceptos se van a visualizar en el recibo otros costos laborales antes no incluidos, como las contribuciones patronales o los llamados costos soportados por el empleador.

¿Cuál es el objetivo de esto? Busca transparentar y detallar el total del costo laboral soportado por ambas partes. ¿Cuál es el fin? Como opinión personal creo que tiene un tinte político y el gobierno de turno busca demostrar gráficamente que el Estado le quita a cada uno un porcentaje de la torta.

Ahora bien, se busca exponer y transparentar el total del costo laboral que pagan empleados y empleadores pero ¿Porqué no se busca exponer y transparentar cuánta plata recauda el Estado por el total de empleados del país, y qué se financia con esa plata?

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El 90% de la gente piensa que la plata que le sacan del recibo va para su futura jubilación pero esto no es siempre así, también se financian planes de seguridad social como asignaciones familiares, pensiones, prestaciones por desempleo, etc.

Entonces, ¿Por qué piden transparencia y detalle de un lado cuando como ciudadanos no podemos tener un fácil acceso a la recaudación y a dónde va destinada esa plata? El Estado bajo sus organismos de control y recaudación puede tener acceso a nuestros movimientos, cómo vivimos, en qué gastamos, etc. ¿Pero nosotros no podemos ver con transparencia cuánta plata recauda y en qué se gasta esa recaudación? Creemos que si va a haber un avance tiene que ser en todo sentido porque a la gente no le molesta pagar impuestos si sabe con claridad donde va destinada esa plata.

Hoy con la tecnología de IA y las apps que pueden descargar cada ciudadano en su celular, se debería tener acceso a toda la información.

Mientras tanto, lo único que podemos hacer frente a este tema desde IB estudio contable es defender tus finanzas personales, cuidando que no te saquen plata que no corresponde y asesorarte en cómo invertir.

Bárcena Ignacio

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