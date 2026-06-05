Exportar en 2026: la oportunidad que obliga a profesionalizarse

El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre nuevas oportunidades para las Pymes argentinas, pero también acelera una transformación que ya está en marcha. Competir en mercados internacionales exige certificaciones, procesos ordenados y estándares cada vez más altos.

Este acuerdo cambia las reglas del juego para miles de Pymes argentinas. Hoy, más de 2.200 empresas argentinas exportan a la Unión Europea -el segundo destino más importante para los productos nacionales- y las proyecciones muestran un escenario de crecimiento sostenido para distintos sectores productivos argentinos.

Pero el nuevo contexto exportador plantea un desafío más profundo que vender al exterior. Cada vez más mercados priorizan empresas con trazabilidad, estándares internacionales y capacidad de adaptación a regulaciones ambientales, tecnológicas y sociales. La competitividad ya no depende solo del producto, sino también de cómo la organización gestiona sus procesos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ahí es donde las certificaciones empiezan a ocupar un rol estratégico. Normas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 o ISO 27001 son herramientas concretas para ingresar, sostenerse y crecer dentro de cadenas de valor internacionales.

El acuerdo abre un mercado de más de 450 millones de consumidores europeos y reduce aranceles para una amplia variedad de productos argentinos. Para las Pymes, es una oportunidad de internacionalizar su producción y diversificar ingresos. Pero solo para quienes estén preparados.

Porque la Unión Europea además de bajar aranceles, también exige altos niveles de profesionalismo en las operaciones. Sus estándares en seguridad alimentaria, protección de datos y sostenibilidad ambiental son de los más estrictos del mundo. Y eso impacta incluso en toda la cadena de valor, exporten directamente o no.

Implementar estándares también genera beneficios internos tales como procesos ordenados, mayor previsibilidad, reducción de riesgos y equipos alineados. Muchas empresas descubren que la transformación organizacional que implica certificar mejora su operación mucho antes de concretar una exportación.

La ventana exportadora está abierta con muchas oportunidades de negocio. Esa oportunidad es para las empresas que logren prepararse a tiempo para cumplir las reglas de un mercado cada vez más exigente.

Si querés preparar a tu empresa para competir con estándares internacionales, contáctanos.

Instagram: @mindprocess_

Web: www.mindandprocess.com.ar

Celular: +54 9 11 5323-4383

Mail: [email protected]