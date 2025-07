Contadora Natalia Giangrasso

Natalia, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Soy contadora pública recibida en el año 2017 en la Universidad Nacional de La Matanza, matriculada en el CPCECABA.

Tenía un objetivo claro: aprender. Por eso, mientras aún cursaba, comencé a trabajar ad honorem en un estudio contable de zona norte. Tuve la posibilidad de hacerlo porque era chica y todavía no vivía sola. Para mí, lo importante era sumar experiencia.

Al poco tiempo de recibirme, empecé a capacitarme con cursos que complementaban lo aprendido en la facultad. Así llegaron mis primeros clientes monotributistas.

Fue mi primer acercamiento a lo independiente. Y me encantó.

Con el tiempo, mi cartera de clientes creció y llegó el punto de quiebre: tenía que elegir entre seguir en relación de dependencia o apostar por mi propio camino. Siempre supe que mi lugar era construyendo algo propio. Tenía claro que quería tener mi estudio.

En el medio, trabajé cuatro años como senior en una reconocida consultora multinacional. Luego pasé al mundo pyme, buscando una mirada más cercana del día a día contable e impositivo. Fue una apuesta a crecer de otra forma.

Fueron experiencias intensas, que me enseñaron mucho y no siempre me encontraron en contextos laborales saludables. Presenciar ciertas formas de maltrato me hizo replantear muchas cosas.

En plena pandemia, y en medio de un contexto laboral muy complicado, renuncié.

Esas experiencias me ayudaron a entender qué tipo de profesional quería ser, y qué tipo de espacios quería crear para trabajar. Elegí priorizar mi bienestar. Mi paz mental no tiene precio ni se negocia. Y aunque no fue fácil, no lo viví como una tragedia, sino como una oportunidad. Cada cambio me acercó un poco más a lo que soy hoy. Ahí empezó mi verdadero camino profesional.



¿Cuáles son los servicios que brindas siendo contadora pública?

En la actualidad asesoro a monotributistas, emprendedores, responsables inscriptos y pequeñas empresas en lo contable y tributario. Y hay algo que mis propios clientes destacan: la empatía. Muchos me eligen por recomendación. Me dicen que los escucho, que los entiendo, que a veces soy ‘un poco su psicóloga’ porque me interesa saber el contexto. No solo los números, sino la persona que hay detrás.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Quiero seguir creciendo, atraer empresas y formar un equipo que me permita delegar, sin dejar de ser la cabeza del estudio.

Mis redes:

Instagram: @contadora.giangrasso

TikTok: @contadora.giangrasso

Facebook: Contadora Giangrasso

Contacto:

Whatsapp: 1140663608

Mail: [email protected]