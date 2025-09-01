Un evento puede ser impecable en su organización, tener un catering de lujo, pantallas ultramodernas, diseño y deco increíbles, y una agenda perfecta… y aun así no dejar huella.

Porque lo que hace que la experiencia sea memorable no es sólo lo que se ve, sino lo que se siente.

En todos estos años acompañando a empresas, líderes y facilitadores, pude comprobar una y otra vez, un aspecto clave: los eventos que transforman no son los que mejor se planifican, sino los que mejor se viven.

Y para eso, hace falta más que estructura: hace falta alma.

Diseñar eventos con alma no es solo pensar en logística, sino en propósito. Es preguntarse ¿Qué queremos que experimenten los participantes? ¿Qué emoción queremos que circule en la sala? ¿Qué mensaje tiene que ser vivido, no solo escuchado?

Incluso en eventos sociales en los que, si bien hay un objetivo de celebración, cada evento tiene un propósito diferencial.

Como formadora y organizadora de experiencias, invito a mirar el evento como un canal de transformación colectiva. Un espacio donde cada detalle —desde la ambientación hasta el primer saludo— puede convertirse en un acto de comunicación emocional.

Por eso, te dejo una pequeña guía para dar los primeros pasos.

- Tips para diseñar eventos que se sientan:

- Empezá por el “para qué”: Antes del qué, del cómo y del cuándo, preguntáte: ¿Para qué hacemos este evento? ¿Qué queremos que ocurra emocionalmente en los participantes o invitados?

- Chequeá la energía del espacio: Desde el aroma, la música, la calidez de la luz o el ritmo de la entrada, todo comunica. Los estímulos sensoriales pueden elevar -o apagar- la experiencia.

- Incluí momentos que conecten, como juegos, reflexiones emotivas, un momento de introspección, un ejercicio corporal, un espacio de conexión entre pares.

- Cuidá el cierre tanto como el inicio: El final de un evento no es una despedida, es una oportunidad para dejar una última impresión emocional que quede vibrando.

Los eventos pueden ser más que meros encuentros. Pueden ser espacios de transformación.

No se trata de hacer eventos perfectos, se trata de hacer eventos que dejen huella.

¿Tu evento será uno más o será el que las personas recuerden incluso años después?

