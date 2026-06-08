Don Domingo: el bodegón histórico que recuperó más de 120 años de historia en el Alto Valle

Los grandes proyectos suelen comenzar con una idea. En el caso de Don Domingo, comenzaron con una sensación. Cuando Oscar Velázquez y Marcelo Aveldaño llegaron por primera vez al histórico edificio donde hoy funciona el bodegón, sintieron que estaban frente a algo más que una propiedad: era un lugar con identidad propia, cargado de historia y profundamente ligado a la memoria colectiva de la región.

Construido en 1901, el edificio acumula más de 120 años de vida y fue escenario de encuentros, historias y generaciones que marcaron la identidad del Alto Valle. Por eso, el objetivo nunca fue crear un emprendimiento desde cero, sino recuperar un espacio emblemático y devolverle el protagonismo que alguna vez tuvo dentro de la comunidad.

Hoy Don Domingo funciona como bodegón y ofrece una propuesta gastronómica basada en cocina casera, sabores tradicionales y productos de calidad. Abre sus puertas de martes a sábado al mediodía y por la noche, además de los domingos al mediodía. Entre las especialidades más elegidas se destacan las pastas de elaboración propia, una amplia variedad de milanesas y un flan casero que se convirtió en uno de los favoritos de los comensales.

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La propuesta se complementa con parrilla libre los viernes y sábados por la noche, además de los domingos al mediodía, una experiencia que atrae tanto a familias como a grupos de amigos que buscan disfrutar de la gastronomía en un entorno con historia.

Sin embargo, para sus impulsores, el diferencial va mucho más allá de la carta. Lo que distingue a Don Domingo es su autenticidad. El lugar no intenta recrear una historia: es parte de ella. A lo largo de más de un siglo fue boliche, despensa y punto de encuentro para los habitantes de la zona. La tarea consistió en recuperar ese patrimonio sin alterar su esencia, respetando el legado que convirtió al espacio en un símbolo para la comunidad.

Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto busca consolidarse como un referente gastronómico y cultural de la región. La idea es seguir creciendo a través de nuevas propuestas y eventos especiales, manteniendo siempre el equilibrio entre innovación y tradición.

Más que un bodegón, Don Domingo representa una forma de preservar la memoria colectiva a través de la gastronomía. En una época donde muchas propuestas buscan diferenciarse por la novedad, este espacio apuesta por algo distinto: recuperar la historia de un lugar que durante más de un siglo formó parte de la vida de la comunidad y proyectarlo hacia las nuevas generaciones.

Datos de contacto

Ruta 22 Km 1192, Allen, Río Negro

Instagram: @bodegon.dondomingo

WhatsApp: +54 298 413 4418

Abierto de martes a sábado al mediodía y por la noche. Domingos al mediodía.