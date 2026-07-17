Dr. Gastón Forza: especialista en alopecia e implante capilar

Gastón, ¿cómo fueron sus inicios profesionales?

Soy médico egresado de la universidad de Barcelona y realicé una especialización en cirugía general en el Hospital San Martin Diego Thompson.

Una vez egresado, me volqué a la medicina estética: comencé a capacitarme en implante capilar y trabajar en Medical Hair, donde trabajo hace 20 años, y me perfeccioné en las diversas técnicas de implante capilar actuales.

¿Qué consultas recibe?

Actualmente atiendo consultorio para realizar diagnósticos de los diferentes tipos de alopecias y ofrecer las mejores técnicas disponibles para cada caso. Realizo consultas en CABA y Zona Norte.

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¿Cuál considera que es la clave para brindar una buena atención en su especialización?

Estar atento a las actualizaciones de los congresos para ofrecerle al paciente la mejor opción disponible.

¿Cuál considera que es su diferencial?

Principalmente, el seguimiento minucioso de cada caso y en base a eso proyectar las alternativas de tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente.

Si pudiera volver al inicio, ¿qué decisión cambiarías y por qué?

Estoy satisfecho con mi recorrido laboral actual por las experiencias y posibilidades que me brindó. A su vez, estoy expectante de las nuevas oportunidades que puedan ir surgiendo.

Gaston Forza | Medical Hair Martínez

@gaston_forza