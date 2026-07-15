Sofía, contame cuál es tu postura ante la crisis educativa argentina

Creo que debemos diferenciar dos conceptos que se tienen como sinónimos, “educación” y “escolaridad”. Lo que está en crisis desde hace muchos años es la escolaridad tradicional. La educación en cambio, es todo lo que va formando al niño de manera integral, en todos sus aspectos. Y esa responsabilidad comienza y termina en casa.

¿Por qué decís que la solución está en las manos de la familia?

Elegir adaptarse a los paros, el bullying, los abusos, la baja académica, y tantos otros conflictos, depende exclusivamente de nosotros. Porque los padres tenemos el derecho a elegir el tipo de escolaridad que queremos para nuestros hijos. Así como están las pedagogías, mal llamadas alternativas, como Waldorf, Montessori, etc. Educar en casa no implica que el niño esté desescolarizado. Se trata de optar por una escuela que nos permite certificar los estudios de nuestros hijos pudiendo adaptar los contenidos a lo que los niños realmente necesitan.

Acabás de decir “mal llamadas alternativas”, ¿me explicas eso?

Claro, todas las escuelas son una alternativa. La escuela tradicional también lo es. Que sea el modelo escolar tradicional el más conocido no implica que no sea solo una alternativa entre muchas otras formas de escolaridad.

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Sofía, hace poco una familia en Córdoba tuvo inconvenientes con el título de una escuela extranjera, ¿es cierto que no tienen validez tales títulos?

Estuvieron muy mal asesorados, y de hecho, de la escuela con la que trabajamos se comunicaron con la familia y les resolvieron el tema de la certificación.

¿Crees que la solución a la llamada crisis educativa es el homeschooling?

La solución es tomar conciencia de lo que implica educar. Los padres debemos involucrarnos activamente en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, enviemos o no a los niños a la escuela. Nosotros elegimos el homeschooling porque es excelente para abrir la socialización de los niños en contextos cuidados, adquirir buen nivel académico sin pagar una fortuna, respetar el descanso y el juego del niño y tantos otros impagables beneficios. Dijo Ghandi: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, y para eso debemos dejar de tercerizar responsabilidades y cambiar desde casa. Y es un desafío que no todos están dispuestos a enfrentar porque nos coloca en un espejo 24/7.

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