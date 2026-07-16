La pregunta fundante

Adriana, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mis inicios estuvieron ligados a una temprana inquietud por comprender la complejidad de la subjetividad. Mi formación se desarrolló en la Asociación Psicoanalítica Argentina dependiente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, institución de las que actualmente soy miembro titular.

Desde entonces, la clínica, la docencia y la pregunta por la implicación subjetiva orientan mi recorrido profesional.

¿Qué tipo de atención brindás a través de tu consultorio?

Me dedico a la atención psicológica de personas que buscan comprender y ayudar a cambiar r situaciones de sufrimiento, conflicto o malestar. También acompaño a colegas mediante espacios de supervisión clínica, aportando una mirada diferente que facilite el trabajo con pacientes complejos. Asimismo, desarrollo actividades de divulgación en distintos medios para acercar herramientas de reflexión y cuidado a un público más amplio.

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¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto continuando un camino que integra la clínica, la docencia y la divulgación. Aspiro a seguir transmitiendo el valor de la escucha y de la pregunta, acompañando tanto a pacientes como a colegas. Mi interés está puesto en ampliar los espacios de intercambio y reflexión que permitan acercar el psicoanálisis a los desafíos de nuestro tiempo.

¿Cuál es tu diferencial?

Mi trabajo se caracteriza por una escucha atenta a la singularidad de cada persona. Si bien mi formación es psicoanalítica, considero que ninguna teoría agota la complejidad humana. Pongo el acento en los vínculos que nos atraviesan en las diferentes actividades, relaciones y modos de estar en el mundo. Por ello, abrevo en diversas teorías y mantengo una actitud de apertura y aprendizaje permanente, integrando diferentes aportes cuando resultan útiles para comprender mejor el padecimiento y acompañar de manera más efectiva a quienes consultan.

¿Estás satisfecha con el camino recorrido o hay algo que cambiarías?

Mirando mi trayectoria, no hay cambios sustanciales que haría. Cada etapa, con sus desafíos y aprendizajes, contribuyó a mi desarrollo profesional. Si comenzara nuevamente, procuraría aceptar y reconocer más tempranamente que la formación no termina nunca: y que se continua construyendo en el encuentro con pacientes, colegas y nuevas preguntas.

Lic. Adriana Guraieb | MN 28816

Oradora TEDx

Asociación Psicoanalitica Argentina

Asociación Psicoanalitica Internacional

www.adrianaguriaeb.com

Libros publicados:

Peter Pan y sus mujeres

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Parece mentira (Un estudio sobre la dialéctica verdad-mentira)