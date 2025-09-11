Dras. Marisol y Eliana: Trayectoria y compromiso en la atención infantil multidisciplinaria

Dras. Marisol y Eliana, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Ambas iniciamos nuestra formación de base como Pediatras en nuestro querido Hospital Garrahan, allí como residentes compartimos salas de internación de pacientes extremadamentes complejos, guardias, consultorios, donde fuimos formándonos junto a médicos referentes de nuestro país. Finalizada nuestra residencia en pediatría clínica cada uno tomo un rumbo diferente para realizar ahora si nuestra segunda especialidad, ahora ya no seriamos compañeras sino interconsultoras una de la otra.

Marisol siguió formándose como Pediatra del desarrollo en la UBA y maternidad Sarda y yo (Eliana) continué mi formación como Neuróloga Infantil en Instituto Fleni, al mismo tiempo ambas seguimos capacitándonos dentro de nuestras especialidades tanto en Argentina como en el exterior.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus pacientes?

Compartimos una profunda pasión por las infancias y por acompañar a niños que enfrentan desafíos en su desarrollo o enfermedades neurológicas. Trabajamos en equipo, coordinando con familias, profesionales y escuelas para diseñar planes de atención personalizados. Realizamos reuniones frecuentes para evaluar avances, hipótesis diagnósticas y coordinar terapias, logrando así diagnósticos precisos y tratamientos efectivos, nos destacamos por este trabajo en conjunto con todas las áreas que intervienen y acompañan los niños y sus familias

Al inicio de nuestras consultas evaluamos cuales son las dificultades que presenta el paciente y las preocupaciones de las familias, allí se plantean hipótesis diagnósticas y se determina que evaluaciones formales debe solicitarse, en caso que lo necesiten se conforman grupos de trabajamos con los mejores terapeutas según la zona donde vivan, de esta manera y luego de reuniones de equipo se llega en algunas oportunidades a diagnósticos categóricos o aproximación del mismo.

Esta forma de trabajar en equipo con las diferentes diciplinas nos enriquece de tal forma que impacta sobre el tratamiento de los pacientes, creando un abordaje único y personalizado para cada niño y su familia.

En la actualidad conformamos un equipo de trabajo consolidado, con experiencia y teniendo el reconocimiento de las familias y las instituciones. Estos logros son la mejor demostración de nuestra dedicación a través de los resultados.

Datos de contacto:

https://neurodesarrolloinfantil.com.ar/

https://www.instagram.com/neuro.desarrollo.infantil/profilecard/?igsh=MW0xaW5qNm1zaXBpdA==