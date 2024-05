Emanuel Corrales, de Oficial de Prefectura a ser unos de los referentes y speakers en el área de negocios digitales

Sufrió bulling desde chico, lo llamaban el Japonés, y tenía problemas fonoaudiológicos que le imposibilitaban hablar con fluidez, lo que provocaba que algunos le dijeran el Tartamudo. Decidió ingresar a la Prefectura Naval Argentina para tener un ingreso estable. A los 22 años mientras ejercía como Oficial de la Prefectura, puso una tienda física de ropa en Berazategui, cerca de Quilmes su lugar natal, pero las ventas del local no lo ayudaban, al contrario, iban en picado, así que se vio obligado a incursionar en el mundo de las ventas y del marketing para así salvar su negocio, el que, finalmente, tuvo que cerrar. Mientras seguía trabajando en prefectura (trabajo que quería dejar y no sabía cómo hacerlo), se adentró en el Ecommerce, Multiniveles, trading, Marketing de afiliados, y Dropshipping. Algunos negocios resultaron exitosos, otros no tanto, pero él nunca se detenía. En lo referente a las ventas, por más que intentaba y se capacitaba, no lograba cierres exitosos debido a su inexperiencia en cuanto al manejo de objeciones por parte de los prospectos. Pero si hubo algo que siempre lo caracterizó fue su hambre y sus ansias de salir adelante, a pesar de las dificultades. De hecho la venta no fue su mejor amiga en los comienzos. Cada vez que el cliente le ponía alguna objeción, él se paralizaba, y por esta razón perdía mucho dinero y tiempo, sin dejar de mencionar que se sentía desmotivado.

Pero como siempre quería mejorarse a él mismo y era un inconformista constante, decidió adentrarse en la industria del cierre de ventas para convertirse en un profesional de las mismas. Una vez que descubrió que ese era el camino para lograr sus ansiadas metas (entre ellas, dejar Prefectura y comenzar a recorrer el mundo, lo que finalmente logró), aprendió a desarrollar esta habilidad, ya que lo necesitaba para aumentar su facturación en menos tiempo.

Caminante no hay camino se hace camino al andar. Como dice la letra de la canción. Emanuel siempre dice que él nunca pensó que iba a terminar dedicándose al mundo de las ventas digitales, ni mucho menos a ser un speaker reconocido. Como mencionamos antes, tenía problemas comunicacionales, sumado al pánico escénico y siempre fue super timido. Él dice que todo se fue dando a medida que fue transitando el camino como emprendedor y aprendiendo habilidades de valor y a desarrollarse personalmente, el cuál encontró luego de enfrentarse a etapas muy difíciles que lo sumieron en depresión, tal como la pérdida de su hermano y de su padre.

Ema, en estos últimos años ha realizado decenas de conferencias y entrenamientos presenciales y online para emprendedores y empresarios de todas partes del mundo, enseñándoles el proceso para cerrar más ventas. Y junto a sus socios, Nico y Marco, fundaron Flash Creadores y Academia Creador que son las academias número uno en LATAM sobre marketing, ventas y creación de contenido. La cual ha ayudado a cientos de negocios y empresas a digitalizarse y vivir del internet.

También es autor del entrenamiento “Closer de Élite”, que en poco tiempo ha superado la meta de ayudar a decenas de personas a vivir de ser closers y vendedores digitales profesionales, para obtener ingresos en dólares en un contexto tan complicado como el latinoamericano.

Hoy en día con esta metodología educativa de 6 pasos, sus alumnos logran controlar cualquier objeción del cliente y cerrar así la venta.

6 pasos rumbo al éxito de ser un Closer de Élite.

A través de clases virtuales en directo, Ema, junto a su equipo, ha formado a más de 2.000 estudiantes a pulir la habilidad del cierre de ventas con los 6 pasos que comprende su metodología:

Mentalidad de élite.

Dejar clara la intención de la llamada de venta.

Hacer preguntas de calidad en 3 niveles: situación actual del cliente, deseos, y problemas.

Presentación de los servicios o productos donde le demuestras a tu prospecto cómo le puedes ayudar.

Propuesta de tus servicios o productos. Que tu prospecto entienda las opciones para comprar. Cierre. Aquí es donde muchos fallan porque no saben pedirlo, tienen miedo de cobrar muy caro, o peor aún, ni siquiera lo piden.

Para Ema, la clave de que una facturación crezca mes a mes está en el cierre de la venta.

Según nos explica, “hay una diferencia entre vender y cerrar”; muchos vendedores dominan el arte de la comunicación y del convencimiento de la palabra, pero el coach argentino va más allá y sube el nivel del reto para los estudiantes, enseñándoles a concretar ventas y a multiplicar hasta por 10 su facturación anual.

“Es posible facturar miles de dólares gracias al cierre de ventas”.

Para concretar el cierre de la venta, Ema sugiere primero anticiparse a las objeciones a través de preguntas de calidad. Por ejemplo, “¿Por qué es tu prioridad hacerlo ahora?”

“¿Por qué lo harías con nosotros?”

Cuando Ema comenzó en su carrera como closer de ventas, le costaba mucho afrontar la presión que esto le generaba, pues él mismo menciona: “Vendía productos digitales, pero no cerraba ninguna venta, me paralizaba cuando el cliente me decía alguna objeción”. Por eso, aprender a manejar objeciones, y sobre todo, saber incluso llegar a no recibir ninguna, es uno de los pilares en su programa para convertirse en un Closer de ventas de Élite.

Formando líderes en ventas con el programa “Closer de Élite”.

Closer de Élite es el nuevo proyecto de Emanuel Corrales que busca ayudar a decenas de hispanos a generar mínimo 2.000 dólares al mes cerrando ventas. Actualmente ya son más de 2.000 los alumnos que han pasado por su metodología educativa, y que comparte orgullosamente a través de sus plataformas digitales:

“Puede cambiar la vida de las personas en 180 grados, no sólo a nivel monetario, sino a nivel personal, dado que la confianza en sí mismos aumentará, logrando tener un negocio sustentable y aún más importante: adquirir una habilidad que nunca nadie les quitará y siempre les permitirá tener el estilo de vida que deseen”, menciona Ema.

De hecho, Hernan Pérez de Argentina, cuenta que tras su primer mes aplicando los conocimientos de los 6 Pasos que le enseñó Ema, logró multiplicar por 5 sus ingresos:

“Mientras hacía el programa Closer de Élite en el primer mes, elevé mi facturación 5 veces: de $200 o $300 mensual, pasé a $2.000 mensual. Yo sabía vender, pero no sabía cerrar. Las técnicas y las estrategias son realmente efectivas, muy potentes, muy poderosas”.

Emanuel Corrales ha creado una comunidad de más de 150.000 personas en todas sus redes sociales @soyemanuelcorrales @academiacreador @flashcreadores en sus cuentas de Instagram y Youtube en Emanuel Corrales y Flash Creadores donde comparte consejos, recursos y testimonios de éxito que inspiran a otros a seguir sus pasos.

A través de su mensaje “siempre véndete a ti mismo cada día, y ten un alto nivel de desempeño en todo lo que hagas”, el experto está impactando favorablemente a todas las generaciones que están inclinadas a probar su metodología y que los lleve a alcanzar una libertad financiera y a manejar su propio tiempo de trabajo.

“Puedes lograr lo que te propongas siempre y cuando pulas la habilidad más grande de este mundo: vender”.