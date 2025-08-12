EME, los peluches inteligentes de San Juan que conquistaron a grandes y chicos

Con la proximidad del Día de las Infancias este 17 de agosto, un emprendimiento sanjuanino se destaca por su combinación de ternura e innovación: EME Juguetes Interactivos, una empresa familiar que fusiona peluches entrañables con tecnología nacional. El resultado: un regalo diferente, personalizado y con sello local.

Detrás del proyecto están la familia Elizondo – Ángel, ingeniero; Mariana, su hija; y Mirta Carrizo, su madre– quienes tras 15 años de desarrollo abrieron un local en la capital provincial. Allí ofrecen peluches de osos, Stitch, capibaras y otros animales, todos adaptables con grabaciones de voz, mensajes cantados e incluso luces.

Mariana cuenta que buscan “diversificar precios” para acercar sus juguetes a diferentes bolsillos. Así lanzaron versiones compactas desde $ 30.000, hasta modelos de mayor tamaño valorados en $ 135.000. Entre sus “productos estrella” están los peluches pequeños con música personalizada y los grandes que permiten grabar y borrar mensajes cuantas veces se desee.

Ángel destaca que su verdadera ventaja es la calidad técnica: se obtienen grabaciones fieles, interactividad auténtica, baterías recargables que duran 6–7 meses y resistencia a golpes y abrazos. El sello “EME” activa la magia: al presionarlo, el peluche comienza a hablar. Además, han patentado la marca y aprobado controles de calidad internacionales, lo que garantiza la seguridad del producto.

Con raíces Huaqueñas, EME ya llegó a varias provincias argentinas, como Tierra del Fuego, Neuquén y Córdoba, y sigue creciendo desde su local en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento 759 Norte. Atienden de lunes a viernes por la mañana y al atardecer, y los sábados por la mañana. También están en Facebook e Instagram, y atienden pedidos por WhatsApp.

¿Qué los diferencia? El nexo que crean entre tecnología y afecto: un abuelo deja un mensaje en el peluche para su nieto o una madre compone una canción especial. Como dice Mirta: “Ponemos mucho amor a cada producto y eso se transmite con cada entrega… lleva un mensaje de amor, a su vez, a través de una canción y eso se transforma en una hermosa experiencia.”

En síntesis: EME Juguetes Interactivos propone un nuevo concepto de regalo, donde lo digital no deshumaniza, sino que abraza. Perfecto para este Día de las Infancias: un amigo en forma de peluche, pero con un latido propio y voces queridas.

Datos de contacto:

IG: juguetes.eme

Tel: 299 456 7585