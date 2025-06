Expertos en góndolas saludables continúan su expansión: Green & Co. adquiere Tienda Veggie

Buenos Aires, junio 2025.-

La búsqueda constante por renovarse y abarcar cada vez más y más variadas necesidades de los consumidores llevó a Green & Co., comercializadora de alimentos saludables y gourmet con más de 6 años de experiencia en el rubro, a adquirir la distribuidora Tienda Veggie. Esta ampliación en su portfolio la lleva a superar los 3.000 productos de más de 350 marcas saludables, entre las que el público puede encontrar opciones veganas, vegetarianas, keto, sin gluten, y más. Entre las marcas más reconocidas se encuentran: BeePure, Not Co, Ladubar, además de Power Water y Green Food Makers, producidas también por los socios y cofundadores de Green & Co.

La adquisición de Tienda Veggie se realizó a través de una operación financiada con capitales propios y permitió a Green & Co. obtener la comercialización exclusiva de Burganas, marca histórica y consolidada en producción de hamburguesas plant-based en la Argentina. “Nuestro compromiso con la sustentabilidad y la calidad, sumado a nuestra experiencia, nos permite ofrecer una atención personalizada, además de brindar cada vez más opciones y soluciones a nuestros clientes”, destaca Lionel Sauro, socio fundador de la empresa.

En lo referido a infraestructura, Green & Co. adquirió, en 2024, un nuevo depósito de 1600 m2 que, además de permitirle optimizar el layout logístico, los llevó a una organización interna más eficiente de los alimentos refrigerados, congelados y secos. Remontándose a los orígenes de la comercializadora, el también socio fundador Lucas Piacenti declara “Empezamos con una sola camioneta y actualmente circulan más de 30 por día. Comenzamos distribuyendo una tonelada de mercancía diaria, y hoy superamos las 15”. En el último mes, Green & Co. distribuyó 962.426 unidades de productos, lo que representa un equivalente a 217.31 toneladas.

Actualmente, la comercializadora cuenta con más de 2.300 clientes activos, 300 puntos diarios de entrega, presencia en todo el país y un crecimiento interanual del 40%. Los socios no descartan oportunidades de futuras adquisiciones, para continuar creciendo y posicionándose como líderes del mercado saludable y expertos en góndolas saludables. “Creemos que liderar no es solo crecer más rápido, sino hacerlo mejor y sin perder nuestro espíritu emprendedor: estando cerca de nuestros equipos, proveedores y clientes, convencidos de que la alimentación consciente ya no es un nicho, sino una industria que sigue creciendo y que exige escala, eficiencia y valores. Y eso es exactamente lo que vinimos a construir desde Green & Co.” concluye Federico Angelinetti, socio del grupo.

