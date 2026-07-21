Jacky Travini Cerámica: arte, diseño y conexión

Jacqueline Travini, diseñadora industrial y ceramista, encontró en la arcilla una forma de unir creatividad, conocimiento y bienestar. Esa búsqueda dio origen a "Jacky Travini Cerámica" , un taller ubicado en el corazón de Palermo donde conviven la formación profesional, la producción artesanal y la posibilidad de reconectarse con los tiempos propios.

Amplio, luminoso y acogedor, el espacio fue pensado como algo más que un lugar para aprender técnicas. La propuesta busca que cada persona pueda experimentar el trabajo con las manos, descubrir las posibilidades expresivas de la cerámica y desarrollar una mirada propia sobre el oficio.

La historia del proyecto comenzó después de los años universitarios de la diseñadora. Formada en diseño industrial, se acercó a la cerámica inicialmente como un hobby, sin imaginar que aquella actividad se convertiría en una parte central de su recorrido profesional y personal.

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El contacto con la arcilla le permitió descubrir una dimensión diferente de la creación. Frente a la velocidad de la vida cotidiana y la exigencia de obtener resultados inmediatos, la cerámica le propuso detenerse, observar y respetar cada etapa del proceso.

Lo que empezó como un momento de experimentación se transformó gradualmente en una herramienta de calma, aprendizaje y crecimiento. Con el tiempo, aquella experiencia despertó también una vocación: transmitir a otras personas los conocimientos y el bienestar que el oficio le había brindado.

En 2020, Jacqueline Travini decidió dar un paso hacia la independencia y crear su propio espacio. Así nació Jacky Travini Cerámica, un proyecto que fue creciendo hasta consolidarse como un taller dedicado a la enseñanza, la investigación de materiales y la producción de piezas artesanales.

Su formación como diseñadora industrial ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. El estudio de las formas, la morfología, la funcionalidad y los procesos productivos le permitió construir una mirada técnica que luego trasladó al universo de la cerámica.

Sin embargo, el trabajo artesanal incorporó un componente diferente. La arcilla es un material que exige sensibilidad, atención y capacidad de adaptación. Cada pieza atraviesa distintas etapas de modelado, secado, esmaltado y cocción, y cualquier modificación puede alterar el resultado final.

En ese diálogo entre planificación e incertidumbre, Travini encontró una manera más humana de entender la creación. La cerámica no solo implica dominar una técnica, sino también aprender a convivir con los errores, las transformaciones y los tiempos que cada objeto necesita.

La enseñanza ocupa un lugar central dentro del proyecto. Las clases están pensadas tanto para quienes se acercan por primera vez al oficio como para quienes buscan profundizar sus conocimientos y avanzar hacia una práctica profesional.

Más que transmitir una serie de procedimientos, Travini busca brindar herramientas para que cada alumno pueda desarrollar una identidad propia. El objetivo no es que quienes pasan por el taller reproduzcan su estilo, sino que descubran una forma personal de expresarse a través de las piezas.

Cada elección forma parte de ese lenguaje: la forma, el volumen, la textura, el color, el esmalte y la terminación. De esta manera, la cerámica se convierte en un territorio de exploración donde la técnica funciona como una herramienta al servicio de la creatividad.

Como alfarera, el torno ocupa un lugar fundamental en su práctica y en su metodología de enseñanza. Trabajar sobre él requiere precisión, coordinación y sensibilidad para acompañar el comportamiento de la arcilla mientras la pieza comienza a tomar forma.

La experiencia también implica aprender a repetir, corregir y volver a empezar. Lejos de representar un fracaso, el error se incorpora como una instancia más del proceso creativo.

Travini se especializó, además, en la formulación de pastas cerámicas de alta temperatura. Este conocimiento amplía las posibilidades de resistencia, textura y acabado de las piezas y permite que los alumnos puedan experimentar con diferentes combinaciones de materiales.

Además de la enseñanza, Travini desarrolla piezas y colecciones de vajilla destinadas a proyectos gastronómicos. Cada propuesta se trabaja de manera personalizada, teniendo en cuenta la identidad, el concepto y las necesidades de cada restaurante o emprendimiento.

En los últimos años, la vajilla adquirió una presencia cada vez más significativa dentro de la experiencia gastronómica. Los platos, cuencos, tazas y fuentes ya no funcionan únicamente como soportes para los alimentos, sino que forman parte de la construcción visual y conceptual de una marca.

Desde esa perspectiva, Travini crea diseños exclusivos que acompañan la narrativa de cada proyecto. Su trabajo se caracteriza por una estética minimalista y contemporánea, con especial interés en la exploración de materiales, texturas y tonalidades vinculadas con el territorio argentino.

La producción artesanal permite, además, que cada pieza conserve pequeñas variaciones. Esas diferencias, lejos de ser consideradas imperfecciones, reflejan el trabajo manual y convierten a cada objeto en una creación singular.

Uno de los principios que atraviesa el proyecto es el respeto por los tiempos de cada proceso. En la cerámica, ninguna etapa puede acelerarse sin consecuencias. La arcilla necesita secarse antes de entrar al horno, los esmaltes requieren determinadas temperaturas y cada cocción puede revelar un resultado diferente al imaginado.

Esa lógica también se traslada a la enseñanza. Cada alumno avanza a su propio ritmo, descubre sus intereses y construye una relación particular con el material. El taller busca acompañar ese recorrido sin imponer una única manera de crear.

En una época dominada por la productividad y la inmediatez, el trabajo artesanal propone una experiencia diferente. Obliga a detenerse, prestar atención y comprender que no todo puede controlarse.

A futuro, Travini proyecta ampliar el alcance del taller y fortalecer la producción de sus colecciones, sin abandonar la filosofía que dio origen al espacio.

Porque, al igual que sucede con una pieza de cerámica, el desarrollo de un oficio, de un proyecto y de una persona requiere dedicación, paciencia y tiempo para alcanzar su mejor versión.

Jacky Travini Cerámica se construye desde esa certeza: crear con las manos también puede ser una manera de volver a conectarse con uno mismo.