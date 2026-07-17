Lic. Vanina Soledad Pose: "Una evaluación psicológica puede cambiar una vida”

¿Cómo fueron tus inicios profesionales?

Siempre estuve entre dos carreras: Psicología y Derecho. Me atraían por motivos diferentes. La psicología por la posibilidad de comprender a las personas y acompañarlas en sus procesos; el derecho por su vínculo con la búsqueda de justicia y la resolución de conflictos. Finalmente elegí Psicología y, con el tiempo, descubrí que no había dejado una vocación atrás. La psicología jurídica me permitió unir esos dos intereses. Creo que no es casual que muchos abogados se interesen por la conducta humana y que muchos psicólogos encuentren en el derecho un ámbito apasionante para desarrollar su profesión.

¿Cómo llevás adelante tu trabajo?

Desarrollo mi actividad en tres áreas principales. Brindo atención clínica principalmente a adultos desde un enfoque cognitivo-conductual, realizo evaluaciones psicológicas y psicodiagnósticos para distintos fines, y me desempeño como perito psicóloga de oficio y de parte en procesos judiciales.

También elaboro informes técnicos y colaboro con estudios jurídicos, empresas e instituciones que requieren evaluaciones psicológicas para la toma de decisiones.

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¿Cómo planificás el crecimiento de tu práctica?

Mi objetivo es seguir especializándome en evaluación psicológica y psicología jurídica, ampliando mi trabajo con organizaciones, empresas y estudios profesionales, sin dejar de fortalecer mi práctica clínica. Creo que la formación continua es una responsabilidad con cada persona e institución que confía en mi trabajo.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Más que pensar en diferencias, prefiero pensar en el compromiso con el que trabajo. Cada evaluación psicológica implica una gran responsabilidad porque puede orientar una decisión importante. Por eso abordo cada caso con una mirada integral, ética y basada en evidencia científica, combinando la experiencia clínica con la práctica pericial.

Si pudieras volver al inicio, ¿qué cambiarías y por qué?

Volvería a elegir esta profesión. Tal vez iniciaría antes mi formación en psicología jurídica y evaluación psicológica, porque encontré en ese espacio la posibilidad de integrar dos áreas que siempre me apasionaron: comprender a las personas y aportar herramientas técnicas para la toma de decisiones.

Lic. Vanina Soledad Pose | Psicóloga - M.N. 70641

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Atención presencial y online.

Servicios: Terapia Cognitivo-Conductual | Evaluaciones psicológicas | Psicodiagnósticos | Pericias psicológicas de oficio y de parte | Informes técnicos para particulares, estudios jurídicos, empresas e instituciones.

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