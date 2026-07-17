“Mi deseo es que muchas personas puedan romper mitos y empiecen a disfrutar de la oratoria”

Julieta, contamos cómo fueron tus inicios profesionales

Mi camino en el Coaching no fue lineal, aunque pensándolo bien: ¿qué camino que realmente valga la pena lo es? Estudié Derecho en Mendoza y ejercí la abogacía durante dos años; ese tiempo fue suficiente para descubrir que mi verdadera vocación no era el conflicto, sino su prevención.

Me especialicé en la comunicación y en las habilidades que permiten gestionar mejor las relaciones, enfocándome en entrenar oratoria y el liderazgo comunicacional. Todo esto, de un modo directo o indirecto, impacta positivamente en los equipos que esas personas integran, y ese, además de la mejora individual es también mi aporte a la cultura organizacional de quienes confían en mí.

El 90% de los conflictos son comunicacionales: porque entendemos lo que no quisieron decir, porque no confirmamos lo que creímos entender, o porque alguien se expresó de modo poco claro y no nos atrevimos a repreguntar. Estoy convencida de que cuando una persona aprende a liderar su comunicación, tanto en el ámbito personal como profesional, mejora su calidad de vida y fortalece sus vínculos.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Me especializo en sesiones de Coaching 1 a 1, un espacio donde me permito construir un vínculo de confianza profunda para aportar valor real en los puntos de mejora de cada persona. Estos procesos se organizan en módulos de un mínimo de 4 encuentros para poder trazar un recorrido claro desde el estado actual del consultante hacia el estado deseado.

Como suelo decir, "el mapa no es el territorio", por lo tanto, el éxito de este plan depende de ir reajustando los pasos a medida que se avanza. Pero, sobre todo, depende de la apertura y flexibilidad de la persona para adoptar una mirada de aprendiz, implementar cambios y probar alternativas diferentes que la lleven a conquistar nuevos y mejores resultados.

Por otro lado, en mi sitio web está disponible el curso Oratoria 360° (on demand). Es una propuesta integral que aborda la oratoria desde las creencias limitantes, ayudando a la persona a definir su propio estilo para recién ahí dominar las herramientas técnicas y lograr que su mensaje sea eficiente. Entrenar la comunicación se traduce en elevar los niveles de asertividad, escucha activa y empatía; habilidades esenciales para lograr un impacto real y no caer en simples monólogos que no conectan ni logran adhesión.

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¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me imagino expandiendo este valor tanto en las sesiones individuales como a través de mis cursos online grabados. Mi deseo es que muchas personas, tanto en Argentina como en otros países, puedan romper mitos y empiecen a disfrutar de la oratoria. Para eso las invito a experimentar, tanto en sesiones individuales como en el Curso grabado el método Oratoria 360°, que está diseñado para trabajar de adentro hacia afuera: primero mejorando el diálogo interno del orador, para luego pasar al diseño del estilo, las técnicas de discurso y la expresión oral.

En paralelo, proyecto seguir brindando capacitaciones, talleres y entrenamientos grupales presenciales en otras latitudes, expandiéndome hacia diferentes provincias y países vecinos.

¿Cuál es tu valor diferencial?

Considero que el aporte de cada profesional es único. En una disciplina tan relacional como esta, no solo importan los títulos y las certificaciones, sino el background que uno trae: la experiencia de vida y el entrenamiento personal en las habilidades que compartís. Yo no enseño nada que no haya pasado antes por mi propia experiencia. Además, contar con un método propio y estructurado a la hora de abordar la oratoria marca una gran diferencia. Permite acompañar el aprendizaje con un paso a paso muy concreto, pero a la vez sumamente adaptable a la singularidad de cada persona.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Creo que no cambiaría nada. Miro hacia atrás con una profunda gratitud, entendiendo que cada paso que di en mi carrera y en mi proceso de formación fue clave y necesario para poder dar el siguiente.

Por supuesto que existieron decisiones incorrectas y esfuerzos que no se reflejaron en los resultados esperados, pero todo eso hoy constituye mi capital emocional. Es lo que me permite brindar un acompañamiento empático y, a la vez, eficiente a las personas que eligen trabajar conmigo.

Julieta Ramirez

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