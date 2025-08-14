jueves 14 de agosto de 2025
Javier Rivas, el argentino que está redefiniendo el marketing digital en el real estate de lujo en Miami

Con una carrera que conecta su formación en Argentina con su impacto actual en Miami, Javier Rivas combina creatividad, tecnología y análisis de datos para transformar el marketing digital en el real estate de lujo. Su enfoque en inteligencia artificial, automatización y experiencias hiperpersonalizadas lo convierte en un referente en un mercado donde cada resultado cuenta.

Por Candela Josefina Cartasso

De sus inicios en el marketing tradicional en Argentina a su rol actual en Related Group, en Estados Unidos, Javier Rivas ha construido una trayectoria marcada por la innovación, el análisis de datos y la visión estratégica.

Especializado en performance marketing y automatización, desarrolló campañas digitales para algunos de los proyectos más exclusivos del sur de Florida. “No tomo decisiones por intuición: cada paso se fundamenta en datos, comportamiento del consumidor e inteligencia artificial”, afirma Rivas.

Con foco en plataformas como Google Ads, Meta, LinkedIn y publicidad programática, sus estrategias han generado resultados medibles en mercados donde la confianza se gana con precisión y evidencia. Su experiencia internacional, sumada a una mentalidad analítica, lo posiciona como un actor clave en la evolución del marketing para el real estate de lujo.

"Mi objetivo es seguir innovando, integrando IA, automatización avanzada y experiencias hiperpersonalizadas en cada campaña", sostiene.

Formado en Publicidad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), complementó su educación con certificaciones en análisis de datos, marketing digital y gestión de eventos. Hoy, desde Miami, marca tendencia con una propuesta digital que fusiona creatividad, tecnología y resultados.

