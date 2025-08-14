Javier Rivas, el argentino que está redefiniendo el marketing digital en el real estate de lujo en Miami

Por Candela Josefina Cartasso

De sus inicios en el marketing tradicional en Argentina a su rol actual en Related Group, en Estados Unidos, Javier Rivas ha construido una trayectoria marcada por la innovación, el análisis de datos y la visión estratégica.

Especializado en performance marketing y automatización, desarrolló campañas digitales para algunos de los proyectos más exclusivos del sur de Florida. “No tomo decisiones por intuición: cada paso se fundamenta en datos, comportamiento del consumidor e inteligencia artificial”, afirma Rivas.

Con foco en plataformas como Google Ads, Meta, LinkedIn y publicidad programática, sus estrategias han generado resultados medibles en mercados donde la confianza se gana con precisión y evidencia. Su experiencia internacional, sumada a una mentalidad analítica, lo posiciona como un actor clave en la evolución del marketing para el real estate de lujo.

"Mi objetivo es seguir innovando, integrando IA, automatización avanzada y experiencias hiperpersonalizadas en cada campaña", sostiene.

Formado en Publicidad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), complementó su educación con certificaciones en análisis de datos, marketing digital y gestión de eventos. Hoy, desde Miami, marca tendencia con una propuesta digital que fusiona creatividad, tecnología y resultados.