La olvidada geometría, el arte de ver el mundo que expulsamos del aula

¿Dónde quedó la asignatura que enseñó a levantar pirámides, trazar catedrales y cartografiar el cielo? En el mosaico curricular argentino, la geometría ha perdido presencia. Aquello que fue lenguaje universal de sabiduría, hoy muchas veces queda reducido a un tema apresurado, entre fórmulas que se enseñan sin alma y sin un hilo conductor claro.





Generaciones de estudiantes salen de la escuela con dificultades para diferenciar conceptos clave como perímetro y área, y con escasa conciencia de la riqueza geométrica que los rodea. No se trata solo de una cuestión de tiempo. Se trata de cómo estamos mirando la enseñanza. Es necesario volver a formar a los docentes, brindarles herramientas para que puedan devolverle sentido a esta disciplina. En mi libro El Ojo Geométrico lo afirmo con claridad: educar la percepción espacial no es un lujo, es una necesidad urgente. Nuestros estudiantes deberán imaginar volúmenes, crear en 3D, leer mapas de datos, diseñar soluciones complejas. Sin geometría, se empobrece su pensamiento espacial y su creatividad.



La crisis va más allá del aula. Basta mirar nuestras ciudades: carteles que saturan visualmente, edificios que no dialogan con la luz o el entorno, espacios que podrían estar mejor pensados. ¿Quién enseñó —o dejó de enseñar— a proyectar el espacio con armonía?



La alfabetización STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts- Mathematics) se debilita cuando se posterga el desarrollo del pensamiento geométrico. Porque la geometría no solo dibuja: también conecta. Une arte, naturaleza, diseño, historia, matemática, física. Todo está entre líneas. Desde los mosaicos infinitos de La Alhambra hasta el vuelo en espiral de un dron, desde un plegado de origami hasta una animación fractal, la geometría es la trama que une lo bello con lo funcional.



Si queremos una escuela que forme ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender y transformar su entorno, necesitamos recuperar el protagonismo de esta asignatura silenciosa. La geometría no es una antigüedad: es un lenguaje vivo, potente, necesario.

Cada taller y curso que se dicta en mi Academia online, es una puerta distinta hacia el mismo lenguaje profundo: el de la geometría como puente entre razón y belleza, entre ciencia y sensibilidad.

Una lengua antigua que aún puede enseñarnos a mirar con asombro lo que siempre estuvo frente a nuestros ojos. Porque olvidarla es no darnos cuenta de que la belleza nunca es casual: es un código que espera ser comprendido.

