La Traumatología Funcional, el nuevo tratamiento argentino que está transformando vidas

La frase” acostumbrate al dolor” no tiene por qué ser las últimas palabras que escuches de tu médico. Soy la Dra. Cristina Corino, médica especialista en Ortopedia y Traumatología y creadora del MétodoCori®, un enfoque que está cambiando la forma de abordar la prevención (y el tratamiento) del dolor óseo, muscular y de columna. Donde más del 80% de los síntomas se van sin pastillas al ajustar “el estilo de vida”.

El dolor es la forma que tiene el cuerpo de gritarte cuando algo no está bien, pero, al estar corriendo todo el día, elegís ignorar las señales tomando pastillas. Hasta que el dolor se convierte en algo constante y difícil de seguir ignorando. Pero cuidado, que para cuando finalmente prestes atención, puede que ya te encuentres frente a una enfermedad.

¿Queres saber cuándo debes frenar y cambiar?

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Hoy todos vivimos en la era del “sedentarismo activo”, donde se cumple con las recomendaciones de ejercicio semanal, pero al mismo tiempo se pasa muchas horas sentados. Esto se ve traducido en síntomas como, rigidez por la mañana, dolor de cuello o la cintura durante el trabajo y al volver a casa. Estos síntomas suelen ser la punta del iceberg. Según estudios recientes, el 80% del dolor crónico está relacionados con “hábitos diarios” como falta de movilidad, el sobre esfuerzo o una alimentación inflamatoria. Esto significa que, si no abordas todas las causas detrás de los síntomas y las enfermedades, el dolor va a seguir volviendo.

¿Qué podés hacer?

Te propongo un tratamiento organizado dentro de un programa con pasos para alcanzar tu cambio personal. Con herramientas prácticas para mejorar tualimentación, generar pausas activas, mejorar tu estado físico y reducir el estrés, donde también podés formar parte de una comunidad para ajustar tu día a día, mientras compartís conmigo experiencias, aprendizajes y un espacio diario donde avanzar hacia la vida que querés.

¡Es momento de invertir en tu bienestar!

Si ya identificas los síntomas y estás lista para dar este paso hacia un estilo de tratamiento basado en cambios en tu estilo de vida. Podes comenzar hoy mismo por WhatsApp al +54 2932 459044 o podésseguirme en Instagram como @Dra.Corino.