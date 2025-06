Liderazgo en la era digital: del storytelling al storydoing

Pero ¿de qué estamos hablando?

En un mundo hiperconectado, de transformación vertiginosa y saturado de discursos, hablar de liderazgo ya no remite únicamente a carisma o habilidades directivas. Hoy, el verdadero desafío para quienes conducen organizaciones no es solo contar buenas historias, sino vivirlas.

En la era digital, el storytelling —el arte de comunicar valores, visión y propósito— ha evolucionado hacia el storydoing: hacer que esas historias cobren vida de forma tangible y coherente. Así, las empresas y organizaciones que se destacan ya no son las que más hablan, sino las que más hacen. Lo que marca la diferencia ya no es el relato, sino la coherencia. Y ahí entra en juego una de las competencias más valoradas de este 2025: el liderazgo con impacto real.

¿Qué es el storydoing y por qué deberíamos prestarle atención?

Durante años, el storytelling fue clave para conectar con los públicos, las marcas se concentraron en comunicar relatos potentes que emocionaran y generaran identificación. Ahora, la audiencia, ya no se conforma con palabras, sino que pide coherencia; empleados, clientes e inversores esperan algo más que buenas historias. Buscan líderes y organizaciones que respalden sus dichos con hechos, esperan que esas historias se vivan en el día a día, que se vean reflejadas en las decisiones y en la cultura interna de la organización.

No alcanza con decir “nuestra gente es lo más importante”, hay que demostrarlo con programas reales de bienestar, flexibilidad, escucha, liderazgo empático y transformación cultural.

Un líder en 2025 debe ser mucho más que un tomador de decisiones, sino que debe ser conector entre propósito y resultados, embajador de los valores que predica la marca, motor de transformación en entornos cambiantes, mentor de talento humano que pide sentido, no solo salario.Y para lograrlo, necesita entrenarse, revisar paradigmas, afinar su comunicación, cultivar su presencia y practicar un liderazgo más humano. Eso es storydoing: liderar desde la acción.

En este nuevo paradigma, los líderes ya no son solo portavoces sino ejemplos vivientes. En Argentina, existen varias empresas en las que esta filosofía se refleja en la cultura interna de la empresa por su flexibilidad laboral, proyectos con impacto social y una estructura horizontal que incentiva la creatividad desde cualquier nivel jerárquico. Asimismo, hay quienes lideran no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano promoviendo la equidad de género y la inclusión como pilares organizacionales, no solo como eslóganes. Ya no alcanza con tener una misión inspiradora colgada en la pared; hay que vivirla en cada decisión cotidiana.

¿Por qué te cuento esto?

Porque en un entorno empresarial donde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace marca la diferencia, el rol de un coach profesional cobra un valor estratégico. En mi caso, vengo acompañando a líderes y equipos que ya se dieron cuenta de esto y que decidieron pasar de ser líderes carismáticos a ser líderes auténticos.

A través de herramientas de coaching ejecutivo, PNL, diseño de cultura organizacional, liderazgo comunicacional y transformación soft, los acompaño a pasar de los valores escritos en una pared a conductas visibles en el quehacer diario, a transformar la comunicación interna en un sistema de confianza y cohesión que transforme la cultura dentro de la empresa, a convertirse en referentes que inspiren por lo que hacen, no solo por lo que dicen. Guío a los líderes para que vivan el mensaje que quieren transmitir.

Si sentís que tu empresa tiene un gran propósito, pero aún no logra que se viva al 100%, este es un muy buen momento para accionar en esa dirección. Estoy formando equipos y líderes que quieren dejar huella desde la acción. ¿Te sumás?

Tus colaboradores no necesitan más discursos, necesitan líderes que hagan que las cosas pasen. El paso del storytelling al storydoing no es solo una evolución en la comunicación, es un cambio de paradigma en la forma de gestionar, liderar y construir reputación. Pasemos juntos del dicho al hecho, en un corto trecho.