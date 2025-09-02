Liliana Bermúdez: Líder en transformación cuántica, neurociencia y liderazgo consciente

Liliana, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Comencé mi camino profesional en el ámbito de la docencia y la consultoría, guiada por una profunda vocación por el aprendizaje y la transformación humana. En Colombia fui de la Kinesiología a la administración en empresas de salud y luego salte a liderazgo y transformación humana. Me formé como master coach ontológica y me especialicé en neurociencia cognitiva, lo que me permitió integrar rigor científico con profundidad emocional. Desde entonces, acompaño procesos de cambio en personas, equipos y organizaciones que buscan rediseñar su forma de liderar, decidir y vivir.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Diseño y facilito entrenamientos de transformación cuántica, programas de liderazgo consciente y mentorías para profesionales que desean innovar en su forma de ser y actuar. Trabajo con organizaciones que apuestan a la inteligencia emocional, la coherencia y la visión estratégica. También acompaño a jóvenes y líderes emergentes desde el descubrimiento de talentos hasta la creación de proyectos con propósito, integrando herramientas de coaching, neurociencia y pensamiento sistémico.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi visión está centrada en expandir modelos de intervención respaldados por evidencia científica y con impacto medible en la vida de las personas y las organizaciones. En un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes, necesitamos distinciones que nos permitan liderar con claridad, propósito y coherencia. Desarrollando una plataforma de formación internacional orientada a coaches, consultores y líderes que desean estar a la vanguardia del desarrollo humano y las necesidades de gestión emocional y corporal que requiere el mundo ante el avance de la tecnología.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mi objetivo es posicionar la transformación cuántica como una disciplina profesional, innovadora y profundamente comprometida con la evolución del ser humano, del liderazgo y de los sistemas que habitamos. Ya estoy expandiendo mi marca hacia América Latina y Europa, con una propuesta que une ciencia, espiritualidad práctica y estrategia, al servicio de una transformación real y sostenible.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Trabajo desde una mirada profundamente integral. No entreno habilidades aisladas, sino identidades transformadoras. Integro ciencia y estrategia en procesos vivenciales que producen cambios sostenibles. Me diferencia la profundidad, la ética, el profesionalismo y la potencia para generar resultados que antes parecían imposibles.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Confiaría más en mi visión desde el inicio. Muchas veces adapté mi propuesta al mercado, pero aprendí que la verdadera innovación requiere coraje para sostener una identidad propia, aun cuando no encaje en lo establecido. En la actualidad sé que lo irrazonable es el verdadero origen de lo extraordinario.

Datos de contacto:

[email protected]

+5491169364356

https://www.instagram.com/coachlilianabermudez?igsh=MTR0YnhtajU2NjRvOQ==

https://www.linkedin.com/in/lilianabermudezcoach