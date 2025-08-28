Mitad de año: el momento ideal para planificar el cultivo de cannabis

Con la llegada de la segunda mitad del año, muchos cultivadores ya empiezan a mirar hacia la primavera. Es el momento justo para planificar la próxima temporada de cultivo y asegurar una cosecha saludable, productiva y sostenible.

Tradicionalmente, la siembra comienza en septiembre, cuando aumentan las horas de sol y las temperaturas suben. Anticiparse permite que las plantas crezcan con fuerza antes de la floración, lo que mejora tanto su tamaño como su rendimiento.

Ya sea para autocultivo registrado o proyectos más grandes (como clubes de cultivo), es clave preparar el terreno y organizar lo necesario para acompañar cada una de las cuatro etapas del proceso: germinación, crecimiento, floración y cosecha.

Definir el tipo de cultivo es el primer paso. Luego, conviene evaluar el espacio y preparar un buen sustrato para favorecer el desarrollo de raíces sanas y una mejor absorción de nutrientes. Además, es fundamental contar con productos adecuados para cada fase.

Hortifert, representante oficial de Biobizz en Argentina, brinda una amplia línea de productos especializados:

Sustratos ecológicos: a base de fibra de coco o de turba, con un pH controlado y un drenaje óptimo.



Fortalecedores y activadores: estimulan el sistema inmunológico y protegen contra plagas y hongos.



Fertilizantes y estimulantes ecológicos: elaborados a partir de materias primas orgánicas como melaza, roca fosfórica, algas marinas o ácidos húmicos y fúlvicos.

Este es el momento de anticiparse, organizar el cultivo y elegir los productos adecuados. Si querés asegurarte una temporada exitosa, confiá en Hortifert: tu aliado para un cultivo seguro, ecológico y lleno de buenos resultados. Growshops, subdistribuidoras y asociaciones civiles de todo el país lo eligen y recomiendan.

