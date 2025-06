Nutrición que corre: Verónica Rengifo, la profesional que vive lo que acompaña

Lic. Verónica Rengifo, ¿cómo fueron tus inicios en su profesión?

Mientras estudiaba la licenciatura, ya me capacitaba en nutrición deportiva. Al recibirme y ya siendo corredora, empecé a aplicar mis conocimientos en mí misma, al mismo tiempo que comenzaba a atender deportistas en el consultorio. La combinación de formación constante y experiencia personal es lo que sigue guiando mi trabajo hasta la actualidad.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Ofrezco planes personalizados según entrenamientos y objetivos, asesoramiento para carreras de calle y trail, antropometrías ISAK II, evaluación de tasa de sudoración y estrategias de hidratación. Trabajo en educación alimentaria aplicada al deporte, y brindo herramientas prácticas para organizar comidas y compras. Además, dicto capacitaciones en clubes, centros deportivos, gimnasios, escuelas, empresas, comedores y otras instituciones que necesiten asesoramiento nutricional. Todo está pensado para que sea aplicable y sostenible en la rutina real.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial es combinar ciencia y experiencia real: soy nutricionista, docente, corredora y tengo más de 10 años en gastronomía. Entiendo el cuerpo y la mente desde adentro, sé lo que implica entrenar, preparar una carrera y sostener la alimentación cuando no todo fluye. Mis planes son personalizados y aplicables: desde la estrategia nutricional hasta la organización de compras, menús y recetas. Acompaño a cada corredor a alcanzar su objetivo de forma realista, flexible y sostenible.

Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿cambiarías algo?

No cambiaría nada. Cada paso y decisión me formaron como profesional y deportista, y me trajeron hasta donde estoy hoy, con la pasión intacta por lo que hago.

Verónica Rengifo no solo enseña a alimentarse mejor: acompaña desde la empatía de quien corre los mismos kilómetros. Con consultorios en San Telmo y La Plata, y atención online para todo el país y el mundo, su propuesta combina ciencia, experiencia y un profundo entendimiento de lo que implica entrenar con propósito.

Datos de contacto:

Instagram: @vero.licnutricion

Facebook: Veronica Rengifo

Mail: [email protected]

WhatsApp 221 577-5310