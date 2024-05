Sacha Bendahan, solvencia y confiabilidad en Real State

¿Cómo comenzaste en tu actividad?

Hola, soy Sacha Bendahan nací en Canadá. Estudie administración de empresas y desde hace ya más de 10 anos resido en USA Miami Florida. Soy entrepreneur. Siempre he sido apasionado con el sector de la construcción y el desarrollo en todo lo relacionado al Real Estate así mismo, como también en la búsqueda de buenas inversiones de pre construcción donde además como valor agregado para los extranjeros poder ofrecer opciones de residencia EB5 a través de las compañías de desarrollo y developer mas serias del país.

Mi mayor pasión siempre ha sido ayudar a conseguir el mayor éxito posible en todo lo que hago tanto para mí como para los que me brindan su confianza buscando alternativas de inversión en USA.

Desde hace mas de 10 años he sido inversionista en el sector del real Estate esto me ha dado una experiencia única en el sector inmobiliario.

Me considero una persona perfeccionista, conservadora y con experiencia en la industria del real estate, gracias a mis exitosas experiencias adquiridas como inversionista en este sector.

¿Cuáles son las ventajas de invertir o comprar propiedades en pre construcción?

En primer lugar fijas el precio de una propiedad en pre construcción con un 10%. (Garantizando el precio más bajo).Además se accede a un esquema de pagos según va avanzando la contracción, lo cual, permite planificarte financieramente. Tienes garantías por parte del desarrollador sobre cualquier inconformidad o mala funcionalidad en la propiedad. En la medida que la construcción va avanzando y mas compradores se unen al proyecto, eleva el costo de la propiedad, quiere decir que si compraste al principio eventualmente ya hiciste un buen negocio. No existe satisfacción mayor y mejor que la de comprar e invertir en una propiedad nueva a estrenar.

¿Por qué es importante y conveniente para un argentino invertir hoy en Estados Unidos?

La importancia de invertir de manera inteligente se trata de diversificar y revalorizar el patrimonio de uno y de su familia invirtiendo de forma tangible, invirtiendo en real estate, en un país donde la estabilidad monetaria y la economía es fuerte y acompañada de leyes que funcionan como país de primer mundo, como lo es USA.

¿Qué respaldo financiero les ofreces a inversionistas extranjeros?

El mejor respaldo que puede ofrecer un país donde las leyes funcionan, donde el crecimiento económico es notable, gracias a las políticas establecidas tanto por el mandatario como por sus gobernantes.