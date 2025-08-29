Una sonrisa que transforma vidas

La odontología no solo trata de dientes, sino de devolver confianza, bienestar y salud a cada paciente. Así lo entiende la doctora María Virginia Mongiello, especialista en Endodoncia, Ortodoncia y Ortopedia, quien desde su consultorio en 30 de Agosto (Buenos Aires) acompaña a niños, jóvenes y adultos en el camino hacia una sonrisa sana y funcional.



Apasionada por la innovación, incorpora técnicas de ortodoncia miofuncional y alineadores modernos, siempre con un enfoque integral que contempla no solo la estética, sino también la postura, la respiración y la calidad de vida de quienes la eligen.



La doctora comparte a diario consejos, tratamientos y casos reales en su Instagram @mvmongiello.odontologia.

¿Cuáles fueron los inicios en tu profesión?

Me recibí en 2004 con 24 años. Apenas graduada trabajé durante seis meses en La Plata; luego regresé a 30 de Agosto, mi pueblo (7.000 habitantes), a 500 km de Capital, para trabajar ad honorem en el hospital. Ocho meses después ingresé como personal temporario, pasando luego a planta permanente. En 2005 abrí mi primer consultorio. Ese mismo año comencé mi primera especialidad: Endodoncia. Durante ese proceso me casé con Martín y la finalicé embarazada de nuestra primera hija, Inés. En 2009 empecé la especialidad de Ortodoncia. Al año siguiente, el nacimiento de mi segundo hijo, Mateo, me llevó a postergarla hasta que tuvo un año. En 2013 nació Félix, nuestro tercer hijo. Así fue siempre: combinando estudio, trabajo, maternidad y la distancia. Viajando durante años y sosteniendo el compromiso con la profesión y con mi familia al mismo tiempo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuáles son los servicios que ofrecés?

Mis especialidades son mi fuerte, pero además ofrezco el uso de láser de diodo y realizo odontología general, excepto implantes.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Estoy comenzando mi camino en la docencia, una experiencia postergada por la edad de mis hijos y la distancia. Hoy, con otra realidad, lo estoy haciendo de la mano de la Dra. Liliana Ferrari, junto a mi colega y amiga Mercedes Herreros Casañe.



Otro objetivo es hacer la Diplomatura en Posturología para profundizar en la odontología miofuncional.

¿Qué te diferencia de la competencia?

Hoy puedo decir que evalúo al paciente desde otra mirada; no solo una boca con dientes. Una mirada más integral: su historia; cómo fue y es su alimentación, sueño, respiración y postura. Esto me permite dar un tratamiento más completo y efectivo, trabajando en conjunto con pediatras, fonoaudiólogos y otorrinolaringólogos.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Volviendo a lo anterior, evaluaría a mis pacientes de manera más integral, considerando todos los factores que influyen en su salud bucal. Esto me lo enseñó la odontología miofuncional. Hoy la boca es una consecuencia de todo eso. Nuestros maxilares se forman por estímulos, como la lengua, la respiración y la masticación. Si esto está alterado, nuestros maxilares no crecen como deberían y los dientes no entran en ellos. Si esto no lo tratamos, podemos alinear dientes, pero vamos a tener recidivas, porque la causa que lo produjo no se trató. Además de otras alteraciones, como los trastornos del sueño.

Datos de contacto:

Teléfono 2392637092

Instagram mvmongiello.odontologia