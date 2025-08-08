Zennet: Innovación tecnológica personalizada para potenciar negocios

Gonzalo, ¿cómo nació tu vocación por la tecnología y la informática?

Desde muy chico tuve curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas. A los 12 años desarmaba computadoras y a los 15 ya estaba programando pequeñas aplicaciones. Con el tiempo, descubrí que podía ayudar a otras personas con soluciones tecnológicas a medida. Así nació mi empresa, con la idea de acercar herramientas digitales a quienes no sabían por dónde empezar. El objetivo siempre fue el mismo: simplificar procesos y potenciar negocios desde la tecnología.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trabajamos con una gran variedad de rubros: desde estudios contables y jurídicos, hasta restaurantes, hoteles y comercios. Desarrollamos páginas web, sistemas de gestión, aplicaciones móviles, automatización de procesos, soluciones IoT (tecnología que conecta objetos físicos con internet para automatizar tareas) y herramientas basadas en inteligencia artificial. Cada proyecto es personalizado, con foco en entender las necesidades del cliente. Nos ocupamos de todo el proceso: desde la idea inicial hasta la puesta en marcha, con soporte y acompañamiento constante. Además, nos adaptamos a los distintos presupuestos y buscamos siempre ofrecer una solución viable y eficiente para cada caso.

¿Cuál es el diferencial de tu empresa?

Nuestro diferencial es la versatilidad: ofrecemos soluciones integrales, adaptadas a cada sector, y utilizamos tecnologías modernas sin perder de vista la usabilidad. Mantenemos un trato directo con cada cliente, lo que nos permite entender a fondo sus desafíos y objetivos. Además, estamos desarrollando algunas aplicaciones propias que pronto estarán disponibles para el público general. No podemos revelar mucho todavía, pero se trata de propuestas innovadoras que van a marcar un antes y un después.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Nuestro foco a mediano plazo está puesto en seguir creciendo dentro del desarrollo de soluciones tecnológicas que conectan dispositivos físicos con sistemas inteligentes, lo que permite automatizar procesos y tomar decisiones en tiempo real. Vemos un gran potencial en sectores como el agro y la industria aeroportuaria, donde este tipo de tecnología puede marcar una gran diferencia. Queremos seguir expandiéndonos, tanto en cantidad de clientes como en complejidad de los proyectos, siendo un puente entre la innovación digital y las necesidades reales de las personas y las empresas.

Datos de contacto:

Instagram: @zennet.ar

Web: www.zennet.dev

Mail: [email protected]

Celular: +5491136415343.