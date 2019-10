Dr. Martin Zamora: lesión del manguito rotador ¿Cómo tratarla?

Los músculos que rodean a la cabeza del húmero tienen la función de posicionar el hombro en el espacio para colocar la mano en la situación que esta debe trabajar. Con la edad y ante determinadas tareas pueden aparecer dolores, molestias o dificultades en la zona. El Dr. Zamora aborda una de las lesiones.

¿Qué es la lesión del manguito rotador?

Es predominantemente una lesión degenerativa. Si bien la causa puede ser traumática aguda, predomina lo degenerativo, por la edad, también pueden influir factores ocupacionales, por ejemplo, personas que trabajan con los brazos elevados, como pintores, recolectores y factores deportivos, como los jugadores de Tenis o Voley.

¿Cómo afecta la lesión al músculo?

Existen muchos tipos de lesiones del manguito rotador, empezando por una bursitis, que es la inflamación de la bursa que rodea los tendones, luego una tendinosis que es el proceso degenerativo intrínseco del tendón, hasta una ruptura del mismo, que puede ser parcial o total.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas sobresale el dolor, que es de predominio nocturno, y la impotencia funcional, el paciente no puede separar el brazo del cuerpo o levantarlo, por ejemplo no puede colgar la ropa o llegar a una alacena. Es importante que el paciente acuda al médico para ser evaluado lo antes posible y no dejar a la lesión que progrese.

¿Cómo es el diagnóstico de ésta afección?

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen clínico e imagenológico. Hay maniobras específicas que el médico realiza en el consultorio que hacen sospechar y muchas veces diagnosticar esta lesión. El diagnóstico final lo da, hoy en día, la resonancia magnética.

¿Es posible tratarla?

El tratamiento en sus fases iníciales siempre comienza con una buena rehabilitación. En general todo tratamiento del hombro implica una buena rehabilitación que generalmente es larga y para que sea efectiva debe ser continuada. En los casos que la mejoría sea lenta o el paciente acuda con mucho dolor el médico le puede indicar hacer una infiltración.

¿Qué ocurre en casos de ruptura del tendón?

En esos casos el tratamiento es quirúrgico. La rehabilitación puede ser útil pero los resultados a mediano y largo plazo se dan con la cirugía con un mejor provecho.

¿Qué tipo de cirugía se utiliza?

Hoy en día la reparación artroscópica es la vedette. Se realizan mini incisiones menores a 1 cm alrededor del hombro se introduce una cámara en la articulación y con distintos instrumentales se ancla nuevamente el tendón al hueso donde se había desinsertado.

Dr. Martín Zamora Especialista en cirugía de mano y miembro superior. Jefe de Servicio de Cirugía de Mano y Miembro Superior en Policlínico Modelo de Cipolletti - Río Negro. Cirujano de mano y miembro superior en Clínica Pasteur en Neuquén Capital. MPRN 5796. Mat. Esp. RN: 1364. MPNQN 5214. Mat. Esp. Nqn: 2929. Mat. Nac.: 122806.