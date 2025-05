No sirve más

Estamos viendo como los viejos mecanismos de la democracia dejan de funcionar. El poder judicial no tiene la normativa para frenar prácticas de desinformación y propaganda que tampoco son nuevas. Nuevas son las plataformas a través de las cuales se instrumentan.

Con prescindencia de los resultados se puede decir que la ciudad tiene un intendente que no debería haber oficiado ni de candidato porque era intendente de Vicente Lopez y se presentó violando la constitución porteña, algo que es aún más grave que un video falso en plena elección, lo cual también es un hecho serio en un mar de irregularidades. El problema que tiene Macri es que no fue Milei el primero que corrió la línea. Fue el mismo postulando a su primo a intendente violando la constitución de la ciudad. Sobre eso no dice nada Macri. Pero es más grave que una fake news, que tampoco es aceptable y menos si se divulga desde el gobierno o cuentas afines. Todo esta mal. Ya no es una grieta. Ahora es una degradación general lo que nos toca.

Larreta se presenta como alternativa pero fue funcional a la realidad que vivimos. Lousteau y Larreta se presentaban como evolución pero ambos apoyaron la privatización de la costanera, sobre la que nada dicen.

A la ciudad de Buenos Aires le sobran problemas. Al país también. Falta un largo camino por recomponer el nivel de los debates políticos con ideas serias y buenos argumentos. Pasamos de la grieta a la degradación. Una realidad muy triste y un poder judicial que parece un adorno. La participación acaso fue baja por eso. Porque si hay una degradación ya muchos no quieren -no queremos- ser parte. Con que cara, después de postular a su primo mancillando la constitución porteña se queja Macri de una fake news? La constitución de la ciudad importa menos ? Y los jueces y fiscales de la ciudad, no tienen nada para decir sobre esto? Siempre callados. Siempre dóciles. Así son nuestros magistrados. Falta criterio y coraje para hacer valer las normas.

Tampoco parece correcto el continuo cambio de domicilio para postularse donde convenga. Esta especulación ha terminado por desnaturalizar del todo el sentido de las elecciones. Ningún partido se salva de este grave defecto. Lospesanto y Lombardi ni siquiera se pudieron votar a sí mismos porque no figuran en el padrón electoral en el que ellos son candidatos!. La irracionalidad es total. Así estamos. Hace falta una reforma política y prohibir prácticas que se han vuelto normales. No lo son. No deberíamos acostumbrarnos a lo que está mal. Es más que un video. Mucho más.

*Abogado.

Especialista en derecho constitucional.