Bukele recibirá en El Salvador credenciales como presidente

El ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador, Nayib Bukele como referente de su fuerza política Nuevas “Ideas” recibirá en la jornada de este lunes 26 de febrero, las credenciales que lo acreditarán formalmente como presidente para el mandato que comenzará el próximo 1 de junio, luego de haber obtenido un total de 2.701.725 votos, equivalente al 84,65% en la contienda electoral que lo proclamó en las urnas.

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no confirmaron dónde tendrá lugar la ceremonia oficial, en un acto que antecede la toma de posesión para el período 2024-2029 del Poder Ejecutivo de la nación centroamericana.

El órgano rector lo confirmó tras su contundente victoria el domingo 4 de febrero, en la que el empresario salvadoreño se decretó como líder de los comicios, inclusive antes de que se conociese la comunicación institucional del TSE.

En relación con ello, el abogado especializado en derecho administrativo y políticas públicas, José Marinero Cortés, manifestó que “los magistrados y magistradas del Tribunal buscan formalizar el cierre de una elección que tiene un vicio de origen y que es insubsanable”.

Abogado especializado en derecho administrativo y políticas públicas, José Marinero Cortés

“Se declaran electos presidente y vicepresidente de la República de El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortez y el señor Félix Ulloa hijo, respectivamente, postulados por el partido político de Nuevas Ideas, quienes fungirán para el período constitucional comprendido del 1 de junio de 2024 al 1 de junio de 2029”, declaró el órgano”, oficializó el Tribunal Supremo Electoral.

En esta línea, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció: “demora y falta de uniformidad” en el escrutinio y señaló que “hubo falta de control” por parte del Tribunal en el conteo de los sufragios en jornada electoral para presidente de la Nación en El Salvador y, puso en duda la transperencia en la victoria del controversial Nayib Bukele.



El asesor del TSE, Noel Orellana, respondió a los cuestionamientos y enfatizó que “en términos generales, no se puede poner en duda. No se puede opacar los resultados que han sido contundentes a favor de determinados partidos y, en el caso de la elección a presidente, no se puede venir a poner en duda este 84,65% de salvadoreños que han depositado la confianza en él” y, respaldó así a Nayib Bukele.

