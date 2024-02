Patricia Bullrich: "Nos interesa adaptar el modelo de Bukele"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre el control de la seguridad en el país y aseguró que en el Gobierno están interesados en “adaptar el modelo de Bukele”; luego de que el reelecto presidente de El Salvador se refiriera a la situación de Argentina y ofreciera su colaboración.

“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, sino la colaboración que ellos necesitan y en todos los temas de seguridad, —que es lo que hemos platicado—, pero en cualquier otro también”, había dicho Bukele el domingo, antes del cierre de urnas, en conferencia de prensa.

Al respecto, Bullrich sostuvo en diálogo con Infobae y otros medios: “Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de banda que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa”.

Bukele confirmó que le ofreció "colaboración" a Milei para luchar contra el narcotráfico y habló sobre Rosario

En relación a la posibilidad de recibir apoyo del gobierno de El Salvador, explicó que podría ser “técnico”, es decir, “de cómo lograron avanzar sobre el delito y la legislación”.

Cuando fue la asunción de Javier Milei, sostuvo la ministra, Bukele no asistió pero sí estuvo presente su ministro de Seguridad. “Tuvimos intercambios, una charla sobre la problemática y cómo ellos habían disminuido el delito”. Fue a partir de ese primer acercamiento que acordaron visitar ese país.

“Quedamos en organizarnos una visita allá sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante. Me sorprendió que surgiera mi nombre, pero se ve que el ministro lo habló. Todavía no retomamos el tema”, agregó la ex presidenta del PRO.



Elecciones en El Salvador: Nayib Bukele se declaró ganador con más del 85% de los votos

Cómo es el “modelo Bukele”

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se proclamó reelecto este domingo 4 de febrero, está en la cima de su popularidad: se describe como el "dictador cool" que rescató al país de las pandillas y le dio una verdadera democracia.

Este publicista millennial de 42 años, el presidente más popular de América Latina según el ranking de la organización Latinobarómetro en 2023 dijo en la red social X haber arrasado en los comicios con más del 85%, aunque aún se desconoce el resultado oficial.

"El Salvador jamás tuvo democracia, por primera vez en la historia El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo", afirmó el domingo, al ser cuestionado por la prensa sobre si su gobierno sustituiría el sistema democrático por otro modelo.

Nayib Bukele

A pedido suyo, el Congreso instauró en marzo de 2022 un régimen de estado de excepción bajo el cual más de 75.000 presuntos pandilleros fueron detenidos sin orden judicial y la cifra de homicidios cayó drásticamente. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas y organismos de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Como respuesta, Bukele los acusa de defender a los pandilleros.

La guerra ‘antipandillas’ convirtió al "país más peligroso del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental", dijo el domingo el presidente, quien asegura que las pandillas mataron a por lo menos 120.000 personas desde el fin de la guerra civil en 1992.

La autoproclamada victoria de Nayib Bukele "es el resultado previsible" de acciones en su gobierno "que lograron una concentración de poder absoluta", afirmó a la agencia AFP Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, con sede en Washington. "La democracia salvadoreña está en jaque", subrayó.

Pese a las acusaciones y la polémica, su fama ha sobrepasado fronteras y en otros países de la región saltan voces que piden "un Bukele" para frenar la delincuencia.

AG / ED