El partido “Nuevas Ideas” de Bukele dominará el Congreso en El Salvador

El partido “Nuevas Ideas” de Nayib Bukele dominará el Congreso en El Salvador tras haber obtenido 54 de las 60 bancas y, ser reelegido con el 84,65% de los votos en la contienda electoral, que se llevó a cabo de forma simultánea a la legislativa e iniciará su próximo mandato de cinco años el próximo 1 de junio de 2024.

El Tribunal Supremo Electoral anunció que se ha contabilizado el 70’% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del 4 de febrero y obtuvo así una “súper mayoría calificada o especial”. ¿Qué facultades le otorga el porcentaje conseguido según el escrutinio oficial?

La nueva conformación del Parlamento salvadoreño permitirá al gobierno de Bukele mantener el régimen de excepción a través del que sostiene la lucha contra las pandillas, cuestionado por diversos organismos de derechos humanos, que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en la cárcel”.

"Ustedes tienen una monarquía": Bukele respondió las críticas de la BBC referidas a seguridad y derechos humanos

Nayib Bukele reelecto en El Salvador

La política de “mano dura” que catapultó al controvertido líder centroamericano, está por cumplir dos años y eliminó diversas garantías constitucionales como la presunción de inocencia. La medida comenzó a ejecutarse a finales de marzo del 2022, luego de que la Mara SalvaTrucha (MS-13) asesinara a 83 personas en un solo fin de semana.

Según datos del gobierno de Nayib Bukele hay 75.000 detenidos a la fecha, lo que desencadenó fuertes cuestionamientos por parte de distintos actores latinoamericanos.

La ex presidenta de Costa Rica y ex ministra de seguridad, Laura Chinchilla, sentenció que “para mí sería un signo de fracaso contundente salir a hacer alarde de que tengo la prisión más grande del mundo” y enfatizó que” yo quisiera competir diciendo que tengo las escuelas más grandes y eficientes del mundo, pero no las cárceles. Allí evidentemente hay un símbolo de una sociedad fallida”.

Inseguridades, manos duras y excepciones convertidas en regla

El "método" Bukele y 75.000 presos en un año

Además, Laura Chinchilla advirtió que “a veces cuando se levantan las banderas por ejemplo de arreglar la seguridad como una excusa para debilitar el Estado de derecho y las garantías propias de una democracia, me permito recordarles a la gente que esas guerras estuvieron asociadas a autocracias, gobiernos militares, de facto y provocaron más de 300.000 muertes en toda Centroamérica.

Los partidos de la oposición salvadoreña denunciaron “irregularidades” y pidieron la “anulación” de las elecciones legislativas

"Venimos al Tribunal Supremo Electoral a pedir la nulidad de la elección legislativa y a pedir también que se repita dicha elección por las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía y todos los candidatos", reclamó en una rueda de prensa la diputada nacional del partido ‘Vamos’, Claudia Ortiz.

Y señaló que “se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular”.

Nayib Bukele

Eduardo Reina: “Bukele puede convertirse en un líder centroamericano”

En esta línea, el presidente de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos García Saade denunció que “todo el proceso de las elecciones legislativas ha estado plagado de irregularidades, por lo que es necesario repetir las elecciones

