Adiós al celeste Kennedy: Trump impone su rojo y azul profundo en el Air Force One

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos oficializó el cambio de imagen de la flota de transporte presidencial y ejecutiva, dejando atrás el tradicional azul celeste “huevo de robín” que acompañó a los mandatarios desde la administración de John Fitzgerald Kennedy en 1962. Ahora, con este nuevo aspecto, impulsado por Donald Trump, combina azul marino oscuro, rojo intenso, blanco y detalles en dorado, buscando proyectar una imagen más imponente.

A esta altura, la decisión revierte la postura de la administración de Joe Biden, que en 2023 había optado por mantener la estética clásica desarrollada por la primera dama Jacqueline Kennedy y el diseñador industrial Raymond Loewy, considerada icónica del “Air Force One” durante seis décadas.

Durante aquel momento, se habían citado informes técnicos de la Fuerza Aérea que alertaban sobre un posible sobrecalentamiento de componentes electrónicos por el uso de azul oscuro en la parte inferior del fuselaje.

Pero, ahora, el nuevo esquema se aplicará a los dos Boeing 747-8i denominados militarmente VC-25B, que se encuentran en proceso de modificación, y también al tercer Boeing 747 entregado como obsequio por el gobierno de Qatar en 2025. Otros aviones VIP, como los C-32A —versión militar del Boeing 757 utilizada por el vicepresidente y miembros del gabinete—, ya comenzaron a recibir el repintado durante sus ventanas de mantenimiento programado.

El cambio estético a un diseño tricolor se superpone a estas obras sin alterar los plazos principales

La nueva estética presenta la parte superior blanca y una sección inferior azul oscuro, con dos líneas finas —una roja y otra dorada— que recorren el fuselaje desde la cabina hasta la cola, donde se observa la bandera flameando.

Algunos expertos en aviación y curadores del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsoniano, como Bob van der Linden, destacaron que la nueva librea guarda similitudes con la última estética de la aerolínea Trans World Airlines (TWA) antes de su desaparición, aportando un guiño histórico a la aviación comercial estadounidense.

Ahora, con Trump reelegido, la Fuerza Aérea revirtió el plan para unificar la flota ejecutiva y proyectar una imagen robusta

Diferente a la cancelación durante la administración Biden, que citó la necesidad de pruebas térmicas adicionales de la FAA debido al calor añadido por el azul oscuro, la actual gestión presidencial desestimó esas objeciones para avanzar con el diseño preferido por Trump. Un comunicado oficial de la Fuerza Aérea de marzo de 2023 señalaba que: “Un estudio térmico concluyó que el azul oscuro en la parte inferior requeriría pruebas de calificación adicionales de la FAA para varios componentes comerciales debido al calor añadido”.

Plazos de entrega y modificaciones técnicas

El proyecto de los nuevos Air Force One enfrenta retrasos significativos y un aumento en los costos previstos originalmente en el contrato de precio fijo firmado con Boeing en 2018. Según Breaking Defense, el primer vuelo de prueba de los VC-25B está programado para marzo de 2026, con una entrega estimada para el año 2027 o 2028.

Sumado a eso, el avión donado por Qatar está siendo acondicionado por el contratista de defensa L3Harris Technologies en Greenville, Texas, y se espera que entre en servicio operativo durante el verano de 2026.

A su vez, las modificaciones de los aviones presidenciales incluyen mejoras en la potencia eléctrica, sistemas de comunicación de misión crítica, una instalación médica completa, interiores ejecutivos y sistemas de defensa autónomos. "Todo tiene su tiempo y lugar. Vamos a cambiar los colores", declaró Trump el mes pasado.

Los aviones entrarán en servicio progresivamente desde mediados de 2026, marcando el fin de 60 años de tradición visual

El costo total estimado para la adquisición y modificación asciende a 3.900 millones de dólares.

MV / EM